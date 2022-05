Napoli, alla Mondadori del Vomero Giorgia Surina con il suo romanzo d’esordio

Giorgia Surina, attrice e conduttrice televisiva, noto e amatissimo volto di Mtv, mercoledì 11 maggio alle 18 sarà ospite della libreria Mondadori del Vomero per la presentazione di In due sarà più facile restare svegli (Giunti), il suo romanzo d’esordio. Nel libro riflette sulla maternità attraverso le vicende di due amiche alle soglie dei quarant’anni, deluse dall’amore, che scelgono di sottoporsi entrambe alla pratica della procreazione medicalmente assistita per avere un figlio, una procedura che in Italia per i single non è ancora legale.