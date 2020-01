Giornata della memoria, a Napoli focus dell'Ordine degli avvocati sulla valorosa reazione alle leggi razziali

L’Ordine degli avvocati di Napoli, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della memoria, ha previsto per lunedì 27 gennaio (ore 10-13) nell’aula Metafora del Palazzo di Giustizia un incontro dedicato al confronto e alla riflessione. L’iniziativa, voluta dal presidente Antonio Tafuri, ruoterà intorno alla ricostruzione storica della valorosa reazione del Foro partenopeo all’applicazione delle leggi razziali, attraverso l’esposizione ed il commento illustrativo di preziosi documenti dell’epoca. Seguirà un dibattito animato dai consiglieri Loredana Capocelli e Pasquale Altamura e da Luca Longhi, professore associato di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università Telematica Mercatorum.



L’occasione fornisce lo spunto per ribadire la nobiltà della tradizione, culturale e morale, dell’Avvocatura anche nella prospettiva dell’annunciata riforma dell’articolo 111 della Costituzione mediante l’inserimento del ruolo dell’avvocato nel quadro del giusto processo. La riscoperta di un passato glorioso, grazie all’apertura al pubblico dei verbali dell’Archivio storico del Consiglio dell’Ordine, offre l’opportunità di ripensare al ruolo sociale dell’avvocato nel contesto odierno in una giornata dal grande valore simbolico per la collettività. © RIPRODUZIONE RISERVATA