Mercoledì 8 Maggio 2019, 13:56

In occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, domani, giovedì 9 maggio, nell'ambito della convenzione in atto tra Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Fondazione Polis della Regione Campania, si svolge il seminario "Politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti di criminalità e i beni confiscati.L'Appuntamento alle 14.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze Sociali (Napoli, via Monte della Pietà 1, Aula T-3, piano terra). "L'incontro - spiega la Fondazione - rappresenta l'occasione per un'analisi scientifica delle attività realizzate dalla Fondazione Polis nei suoi primi dieci anni di vita".I lavori sono introdotti dal presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese, dal presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione Enrica Amaturo e dal direttore del Dipartimento di Scienze Sociali Stefano Consiglio.Intervengono Vittorio Martone, Tiziana Apicella, Mario Trifuoggi, Monica Massari, Carolina Castellano, Angela Palma, Michele Mosca, Ernesto De Zito, Anna Maria Zaccaria.