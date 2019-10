Giornate del Fai d'autunno nei luoghi di Leopardi: c'è anche la tomba di Napoli

Dai luoghi di Giacomo Leopardi, come il Colle dell'Infinito a Recanati, la tomba a Napoli e la Chiesa di Sant'Onofrio a Roma dove si recò in visita, alle sedi della Spada e della bilancia, ovvero Legge e Giustizia, a Roma, con la Corte di Cassazione al Palazzaccio o la Caserma dei Corazzieri al Quirinale. Ma anche l'Headquarter Coima a Milano o i fari della Sardegna, la preziosa collezione di Palazzo Dolfin Manin a Venezia e la BoCs Art di Cosenza. Sono i 700 luoghi e 140 itinerari in 260 città 'svelati' dalle Giornate Fai d'autunno, che tornano, dedicate proprio ai 200 anni dalla composizione dell'Infinito, il 12 e 13/10 a sostegno della campagna di raccolta fondi Ricordati di salvare l'Italia. Un'edizione, spiega il presidente del Fondo, Andrea Carandini, «organizzata dalle Delegazioni Giovani». E che, dice il vicepresidente Marco Magnifico, «tra riduzioni delle emissioni di Co2» e riscaldamenti eco sposa in pieno «il tema della sostenibilità, una delle più grandi sfide cui è chiamata l'umanità».



Dai luoghi di Giacomo Leopardi, come il Colle dell'Infinito a Recanati, la tomba a Napoli e la Chiesa di Sant'Onofrio a Roma dove si recò in visita, alle sedi della Spada e della bilancia, ovvero Legge e Giustizia, a Roma, con la Corte di Cassazione al Palazzaccio o la Caserma dei Corazzieri al Quirinale. Ma anche l'Headquarter Coima a Milano o i fari della Sardegna, la preziosa collezione di Palazzo Dolfin Manin a Venezia e la BoCs Art di Cosenza. Sono i 700 luoghi e 140 itinerari in 260 città 'svelati' dalle Giornate Fai d'autunno, che tornano, dedicate proprio ai 200 anni dalla composizione dell'Infinito, il 12 e 13/10 a sostegno della campagna di raccolta fondi Ricordati di salvare l'Italia. Un'edizione, spiega il presidente del Fondo, Andrea Carandini, «organizzata dalle Delegazioni Giovani». E che, dice il vicepresidente Marco Magnifico, «tra riduzioni delle emissioni di Co2» e riscaldamenti eco sposa in pieno «il tema della sostenibilità, una delle più grandi sfide cui è chiamata l'umanità»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA