Giornate del Patrimonio, percorsi nelle ville del Miglio d'oro

Venerdì 20 Settembre 2019

Villa delle Ginestre a Torre del Greco e il parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano protagonisti delle Giornata europeee del Patrimonio. La Fondazione Ente Ville Vesuviane partecipa per il terzo anno consecutivo alla manifestazione di respiro internazionale che si svolge domani e dopodomani, sabato 21 e domenica 22 settembre.Quest’anno il tema è “Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento” e rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione. Da questa premessa nascono i due Percorsi di Conoscenza nelle ville vesuviane che si svolgeranno rispettivamente domani sera in villa delle Ginestre a Torre del Greco e domenica nel Parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano in collaborazione con gli istituti superiori Degni e Tilgher. Due passeggiate culturali alla scoperta di luoghi e tradizioni lontani nel tempo ma che sono segni preganti nel territorio che aspettano solo di essere ascoltati.Domani, sabato, alle ore 18 “Parole in Movimento. Passeggiata storico letteraria da Villa Clotilde a Villa delle Ginestre”: una serata all’insegna della narrazione in movimento lungo un percorso che ci porta nell’antica proprietà dei Ferrigni alle falde del Vesuvio. Partendo da Villa Clotilde (Parco Ticino – Contrada Leopardi) la visita si snoda tra dimore, luoghi e voci fino a raggiungere Villa delle Ginestre in foto), culmine del racconto e della passeggiata. Il tutto accompagnato da intermezzi poetico – musicali che renderanno l’esperienza ulteriormente suggestiva. Ingresso 3 euro, prenotazione obbligatoria. Domenica alle ore 10 “Parole in gioco. Le giostre del Principe”: il parco sul mare di Villa Favorita si racconta attraverso la visita guidata in quello che nell’800 si presentava come un immenso parco giochi per i divertimenti della corte borbonica. Le varie tappe lungo il percorso ci narreranno di giostre, giochi e divertimenti, catapultandoci in un frangente storico in cui ad Ercolano si sperimentava la mondanità e la bella vita di stampo europeo, il tutto supportato da materiale illustrativo. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni Villa delle Ginestre, Tel. 0810481245, info@villevesuviane.net . Proloco di Torre del Greco Tel. 0818814676, proloco.d@libero.it.