Napoli, giornate in memoria dell'ex presidente della Consulta Giuseppe Tesauro

Venerdì 1° e sabato 2 luglio, ad un anno dalla sua scomparsa, si terranno a Napoli, nelle sedi di via Partenope 34 (Università Federico II) e di Castel Capuano (Biblioteca De Marsico), due giornate in memoria del Professor Giuseppe Tesauro, illustre giurista napoletano.

Tra i primi studiosi del diritto dell’Unione europea, di cui ha contribuito a riconoscere l’autonomia scientifica, Tesauro ha rivestito prestigiosissimi incarichi istituzionali, sia a livello nazionale che internazionale: giudice della Corte costituzionale dal 2005, poi Presidente della stessa, nel 2014; dal 1998 al 2005, alla guida dell'Antitrust; ancor prima Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea (1988-1998). È stato anche Presidente di Banca CARIGE tra il 2016 e il 2018.

Europeista convinto e uomo dotato di un “alto senso delle istituzioni”, come ha ricordato il Presidente Mattarella, ma prima ancora di grande generosità ed empatia. La sua figura rappresenta motivo di orgoglio per l’Università Federico II e, più in generale, per la città di Napoli, considerato che è stato uno dei più noti e apprezzati giuristi italiani.

Le due giornate intendono ricordare il Professore, ripercorrendo tutta la sua vita accademica ed istituzionale.

Il 1° luglio, dalle 10.30, interverranno amici e colleghi che ricorderanno il Tesauro giudice costituzionale, Avvocato generale e Professore, mentre il 2 luglio, dalle 9.30, sarà ricordato il Tesauro Presidente AGCM e Avvocato.

Il Convegno è stato organizzato dai suoi allievi (Professori Patrizia De Pasquale, Fabio Ferraro, Roberto Mastroianni), dal suo amico di sempre, il Professor Antonio Tizzano, dall’Università di Napoli Federico II, e dall’Associazione italiana studiosi del diritto dell’Unione europea, che egli ha fondato e di cui è stato il primo Presidente.