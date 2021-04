«I Gladiatori ti aspettano al Mann»: parte la campagna social sulla grande mostra

Curiosità nella storia dei reperti, strategie per l'allestimento, attività di backstage e comunicazione, didattica e divulgazione della mostra: sono questi soltanto alcuni dei temi della campagna social "I Gladiatori ti aspettano al MANN", in partenza venerdì prossimo sulla pagina Facebook ed, a seguire, sul canale Instagram del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Massimo tre minuti per diversi racconti "in video" della grande esposizione che attenderà i visitatori alla riapertura del MANN: spirito della rassegna online sarà legare alcune anticipazioni di "Gladiatori" ai volti di chi ha curato, seppur con diverse competenze, l'allestimento.



Si partirà venerdì mattina, alle 9, con il video messaggio del Direttore del Museo, Paolo Giulierini: un benvenuto simbolico ed un invito a "resistere e stare uniti, per poi ritornare nei Musei. Questa mostra è un'occasione straordinaria per farlo". Si proseguirà con un focus archeologico: Laura Forte (funzionario archeologo e coordinatrice della mostra) parlerà del ceppo di punizione, manufatto in ferro proveniente dalla Caserma dei Gladiatori di Pompei ed appartenente alle collezioni del MANN.



Uno dei marchi inconfondibili della mostra è lo spettacolare allestimento nel Salone della Meridiana: ne approfondiranno le caratteristiche i progettisti, l'architetto Andrea Mandara e la graphic designer Francesca Pavese, mentre la progettista ed architetto Silvia Neri si concentrerà sulla sezione tecnologica "Gladiatorimania".



Tra comunicazione e valorizzazione: Antonella Carlo (Responsabile Ufficio Comunicazione MANN) si occuperà delle attività di presentazione della mostra in streaming e sui social, mentre Lucia Emilio (Responsabile dei Servizi Educativi MANN) traccerà il quadro delle attività culturali (dal cinema al fumetto, dagli incontri di archeologia ai laboratori).



Non mancheranno approfondimenti sul rilievo con scene di combattimenti di Gladiatori: lo straordinario reperto apre la mostra ed ispira alcune illustrazioni della pubblicazione per ragazzi dedicata a Gladiatori (il video sarà di Elisa Napolitano, Servizi Educativi del MANN); Caterina Serena Martucci (Ufficio Comunicazione, MANN) seguirà una narrazione, calibrata per social, delle tempere di Mo

relli con la rappresentazione delle pitture perdute dell'anfiteatro di Pompei.

Spazio alla "Gladiatorimania" con pillole video che racconteranno Lego, modelli per bambini e ricostruzioni di armi; sempre ai più piccoli (ed ai loro genitori) sarà rivolto il messaggio di Mario Testa, l'illustratore (Scuola Italiana di Comix) che ha realizzato i disegni per il libro "Gladiatori" (Franco Cosimo Panini Editore).



Alla rassegna virtuale parteciperà anche Antonio Ernesto Denunzio (Vicedirettore Gallerie d'Italia- Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli): Intesa Sanpaolo è, infatti, partner della mostra e condivide la necessità che il processo di ripartenza si basi anche sulla valorizzazione del patrimonio culturale.



I video della campagna saranno pubblicati su Facebook il venerdì e la domenica: "colonna sonora" degli approfondimenti sarà la musica originale che Antonio Fresa ha composto per lo spot ufficiale di "Gladiatori".​