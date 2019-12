Gli altari della Misericordiella rivivono con l'installazione curata da Mario Spada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una installazione fotografica a tratti visionaria, dove il passato si intreccia con il presente e dialoga con la chiesa della Misericordiella che ritrova così la sua essenza di luogo di culto con delle nuove pale d’altare con volti catturati al Borgo dei Vergini.Il CFI Centro di Fotografia Indipendente in collaborazione con SMMAVE Centro per l’Arte Contemporanea ha proposto lo scorso mese di maggio il progetto «Ritratti dai Vergini». Da una parte gli allievi dei corsi annuali del CFI e dall’altra la gente che vive, lavora, visita l’antico Borgo dei Vergini. Un’iniziativa suddivisa in due giornate intense di scatti su «Ritratti dal mercato» e «L’abito della festa» avvenuti nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini dove si sono alternate davanti l’obiettivo centinaia di persone. Quello che è emerso è un affresco di varie umanità che hanno dato un nuovo volto a un luogo storico, tornato a nuova vita grazie alle numerose attività di recupero proposte da SMMAVE.Dal lavoro fotografico di quei giorni è nato «Né santi né eroi», un progetto site specific che dialoga con le antiche strutture della chiesa e la sua storia. Un’installazione unitaria curata da Mario Spada, con il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e articolata in otto grandi composizioni che fanno rivivere gli spazi lasciati vuoti dai dipinti, un tempo custoditi nella Misericordiella.Un gesto dal forte valore simbolico che riconnette il territorio alla comunità e riaccende un dialogo culturale di partecipazione e condivisione. I fotografi coinvolti sono Mariagiovanna Capone, Valentina De Felice, Ivana Donati, Emanuela Gasparri, Ilenia Giordano, Giulia Morrica, Renata Petti, Chiara Pirollo, Massimo Polisiero, Carmen Sigillo e Guglielmo Verrienti, le cui foto formano una composizione dalla forte impronta simbolica.La mostra a ingresso libero è visitabile il giovedì e la domenica fino al 19 gennaio.INFO:installazione fotografica site specificSMMAVE Centro per l’arte contemporaneaChiesa di Santa Maria della Misericordia ai VerginiVia Vergini, 1 - NapoliOpening 18 dicembre dalle ore 18.30Orari: giovedì 18-20 | domenica 11-13Chiusura 19 gennaio 2020Ingresso gratuito