Gli «Attraversamenti» di Simonetta Funel: danza, ritratti, ricordi e storie al Maschio Angioino

Giovedì 11 Aprile 2019, 11:34

Dipinti, incisioni, disegni, acquerelli, oggetti, fotografie, film di animazione. S’intitola “Attraversamenti” la mostra personale di Simonetta Funel che inaugura mercoledì 17 aprile alle ore 17, nella sala Vesevi del Maschio Angioino.A cura di Susi de Majo, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, l’esposizione propone una selezione di circa 40 lavori che ripercorrono l’intensa attività artistica di Simonetta Funel dagli anni ’90 ad oggi e si sviluppa su piani contigui per tecniche e contenuti. E’ un diario continuo, una testimonianza che attraversa il vissuto diretto e raccoglie segnali da altre storie con ricchezza d’inventiva e varietà di tecniche e crea un vocabolario vivo, profondo e pieno di sfumature.Articolata in 4 sezioni la danza, i ritratti, i ricordi, le storie - la rassegna si propone di esporre per alcuni lavori la genesi dall’idea alla realizzazione: dipinti accostati a repliche dello stesso soggetto incise o disegnate; trova fondamento, inoltre, in alcune parole chiave: movimento, ritmo e immagini in sequenza, temi dominanti fra il 1995 e il 2002 da cui, negli anni successivi, è scaturita la creazione di una serie di brevi film di animazione realizzati con la tecnica della stop-motion.La sezione "danza" si apre con tre grandi tele e di diverse interpretazioni dello stesso soggetto eseguite con tecniche a stampa da matrici in rame e in legno. Tra le opere anche fotogrammi del balletto Giselle nella drammatica coreografia di Mats Ek che ha visto Ana Laguna come protagonista.La sezione "ritratti" prevede due tele ad olio, due acquerelli e un pastello su carta da imballaggio, per i "ricordi" c'è l’esposizione di cinque stampe calcografiche tratte da vecchie foto. A queste sono affiancati diversi oggetti/ricordo realizzati con materiali vari. La sezione "storie" è dedicata alle storie inventate ed illustrate dall’autrice su 9 tavole realizzate ad acquerello.Simonetta Funel (1955) è nata a Napoli dove vive e lavora intrecciando da sempre il proprio lavoro di restauratrice all’attività artistica avviata all’età di 6 anni e alimentata dalle sue passioni per la musica, la poesia, la natura. Ha proposto le sue opere in rassegne e piccole mostre tematiche. Autrice di pubblicazioni professionali, ha collaborato e collabora con riviste, illustrato e scritto storie, ha lavorato con i bambini della scuola materna ed elementare per la realizzazione di film di animazione, nel 2010 ha proposto la sua unica istallazione dal titolo “Nous” un’avventura alchemico/multimediale. Dal 2006 i suoi film sono stati proiettati in numerose rassegne personali.ORARI DELLA MOSTRA: Da giovedì 18 aprile al 2 maggio 2019, apertura al pubblico 9-19. Catalogo della mostra Arte’m.