«Gli Incontri di Valore» a Pompei, inaugurata la mostra di Omar Galliani

Si è celebrato domenica 26 maggio l’atteso appuntamento dedicato all’arte, previsto nella VI edizione della kermesse “Gli Incontri di Valore” in Pompei. Nel fine salotto dell’Hotel Habita79, il patron della rassegna Nicola Ruocco, assieme a Sultan Fiore, proprietà della struttura, e Stefano Costantini, curatore della Ticinese Art Gallery Milano, hanno presentato ed inaugurato la mostra del celebre artista Omar Galliani, dal titolo “Nel nome del segno”.

Omar Galliani, artista di grande raffinatezza, è oggi uno dei più conosciuti ed apprezzati nella scena italiana e internazionale, grande maestro del disegno, grazie alla sua particolare tecnica che si basa sull'uso di grafite o carboncino su materiali bianchi o chiari, per poi tracciarvi sapienti linee e chiaroscuro.

La serata, tra le più attese dell’intera rassegna diretta da Ruocco, è stata molto partecipata e sentita, con un pubblico particolarmente numeroso che, dopo la presentazione, ha avuto modo di visionare le varie opere dell’artista esposte nelle sale dell’Hotel Habita79 e che saranno in esposizione fino al prossimo ottobre.

«Quando si parla di arte tocchiamo con mano le leve valoriali e culturali più profonde, perché il messaggio artistico è forse l’elemento che più di tutti unisce attraverso i sensi, la parte razionale con la parte emozionale di ognuno di noi» commenta Nicola Ruocco. «E’ un onore aver ospitato nel programma degli Incontri di Valore un artista dello spessore di Omar Galliani, che ringrazio ancora della straordinaria opportunità. Le sue opere, attraverso il chiaro-scuro ed il contrasto sono un messaggio di grande spirituralità, di riflessione, e di introspezione. I valori emergono forti e ben marcati nelle sue opere, e ringrazio Omar anche per il bellissimo messaggio che ci ha voluto donare e con il quale volutamente ho concluso la presentazione, cioè la bellezza come strumento universale ed assoluto per sconfiggere la paura e le incertezze del quotidiano» conclude Ruocco. «Ringrazio ancora i tanti partner che mi sono vicini nella kermesse Gli Incontri di Valore, assieme alla famiglia Fiore che ha reso possibile accogliere questa importante mostra».

Sulla serata, interviene Sultan Fiore: «Le nostre esposizioni si rinnovano ciclicamente, consentendo non solo all’albergo di rinnovarsi, ma anche portando a Pompei, luogo celebre in tutto il mondo per il suo patrimonio archeologico, delle proposte di arte contemporanea, nell’intento di instaurare una contaminazione tra il passato ed il presente. Nelle opere di Omar Galliani vediamo reinterpretate in chiave contemporanea elementi rinascimentali e neo classici. Il passato ed il presente si contaminano, assieme ad un filo conduttore tra l’ambizione della nostra proposta culturale ed artistica, l’essenza del lavoro di Omar Galliani, la maestria di Nicola Ruocco nel dialogare con i suoi ospiti andando a sviscerare gli elementi valoriali alla base delle loro proposte artistiche, siano esse letterarie o figurative».

Afferma inoltre il Gallerista Stefano Costantini: «Dalle opere di Omar Galliani si evince una rigorosa disciplina artistica, un mantra, dove il segno grafico diviene quasi divino, una sorta di alchimia per la ricerca eterna della perfezione grafica. La mostra Nel nome del segno propone una vera e propria contrapposizione artistica per una ricerca ed una riflessione verso una nuova dimensione universale. Dopo le mostre di L’Altrella ed AquaAura, ancora un nuovo momento di grande riflessione artistica. Ringrazio sia Habita79 che Ruocco per la squisita accoglienza».

Si ritorna intanto, nella kermesse “Gli Incontri di Valore”, ai tanto apprezzati e seguiti appuntamenti letterari, ed i prossimi sono di altissimo spessore. Ad accomodarsi in Pompei, al salotto direttore da Nicola Ruocco, mercoledì 29 ore 17,00, la figlia di Ennio Doris, tra più grandi innovatori del settore bancario italiano, Sara Doris, oggi VicePresidente di Banca Mediolanum e Presidente della Fondazione Mediolanum, con la quale si presenterà il libro “Ennio, mio padre”, edito Piemme. A seguire, il successivo mercoledì 5 giugno, altro ospite particolarmente atteso. Sarà il turno infatti del celebre imprenditore Federico Marchetti, col libro “Le avventure di un innovatore”, edito Longanesi. Marchetti è un imprenditore visionario, fondatore di Yoox, definito dal New York Times “l’uomo che ha portato la moda sul web”. A questi appuntamenti, ne seguiranno numerosi altri ancora, fino a giungere al mese di luglio. Insomma “Gli Incontri di Valore” non smettono mai di stupire, ed il salotto dei valori, come è definito ormai dai più, è sempre più ricco, prestigioso, e partecipato. Si ricorda, nell’occasione che l’ingresso al pubblico è libero, fino ad esaurimento posti.