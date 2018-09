Gli Scavi di Villa Sora aperti a tutti per le Giornate del Patrimonio 2018

Sabato 22 Settembre 2018, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - In occasione delle Giornate Europee del patrimonio 2018, domani domenica 23 settembre si replica l'appuntamento mensile con lo straordinario complesso archeologico di Villa Sora, travolto dalla eruzione pliniana del 79 d.C., la stessa che ha coinvolto le vicine Ercolano e Pompei.Il Gruppo Archeologico Vesuviano, in accordo con il Parco Archeologico di Pompei, dal 2004 apre la villa al pubblico la prima domenica di ogni mese dalle ore 10.00 alle 13.00 e accoglie appassionati e visitatori per accompagnarli, attraverso una dettagliata visita guidata gratuita, alla scoperta del nostro passato più remoto, quando la civiltà romana decise di insediare una sontuosa villa d’otium in una cornice paesaggistica mozzafiato, al centro del golfo di Napoli, in un incantevole scenario dominato dal Vesuvio. Domani l'appuntamento è dalle ore 10.00 alle 13.00 in via Del Cimitero (da via Generale Dalla Chiesa, ex Viale Campania) - immediatamente dopo il parcheggio sulla sinistra, oltrepassare il cancello verde e seguire la stradina fino a raggiungere la villa.Nel sito archeologico di Torre del Greco è in corso una campagna di scavo, ad opera della Sovrintendenza di Pompei, del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna e dell'Orientale di Napoli. La direzione dello scavo è affidata alla professoressa Antonella Coralini.