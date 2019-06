Martedì 25 Giugno 2019, 15:54

Si terrà sabato, 29 giugno, a Capri l’incontro tra gli amministratori delle due isole del mediterraneo, un dialogo tra due realtà uniche ma simili.Sarà il sindaco del Comune di Capri, Marino Lembo, ad ospitare nel palazzo municipale di Capri una tavola rotonda tra le due isole in cui prenderà parte come ospite d’onore il Ministro di Gozo On. Justyne Caruana accompagnato da una delegazione tecnica dello stesso Ministero.L’appuntamento nasce con l’intento di avviare un dialogo di confronto tra le due realtà isolane. Gozo e Capri, ciascuna con le proprie unicità, sono accomunate da caratteristiche che le rendono simili soprattutto nelle strategie con cui affrontano sfide ed opportunità a partire dal fatto di essere due isole del Mediterraneo, collegate alla terra ferma esclusivamente via mare.“È certamente un piacere ospitare qui a Capri istituzioni che rappresentano realtà con cui la nostra isola condivide alcuni aspetti fondamentali come le strategie approntate in tema di politiche turistiche” - sottolinea il Sindaco Marino Lembo - che aggiunge, “si tratta di un’opportunità rara di confronto e di crescita da cui cercheremo di trarre il massimo risultato”.Ad intervenire nel corso dell’incontro di sabato anche il Consigliere con delega al Turismo, Ludovica Di Meglio, che affronterà l’attualissimo tema dell’attenzione all’ambiente nello sviluppo e progettazione del turismo nei prossimi anni.Due isole che, per dimensioni, vengono definite ‘minori’ e che tuttavia godono di un innegabile appeal e che per motivi diversi sono considerate iconiche, dati anche i flussi turistici che generano ciascuna per il proprio Paese. Le Amministrazioni di Capri e Gozo in questa occasione si incontreranno per tentare di tracciare una strategia comune che possa essere utile sia in un’ottica marketing promozionale che di gestione delle delicate questioni di ecosostenibilità.L’evento sarà supportato dall’Ambasciata di Malta in Italia e vedrà la partecipazione dell’Ambasciatore Vanessa Frazier, mentre sarà anche presente il Ministro di Gozo, l’On. Justyne Caruana.“Ritengo che questa iniziativa sia un’opportunità unica di confronto, ma anche un’occasione per poter raccontare le bellezze inestimabili di Gozo ad una platea fortemente internazionale come quella che Capri sarà in grado di fornirci. Gozo, come Capri, è un gioiello del Mediterraneo che può fare da propulsore dell’economia legata al turismo del proprio paese”, dichiara l’On. Justyne Caruana, Ministro di Gozo.L’evento rientra nel calendario di attività dell’Associazione Napoli Incontra, presieduta da Arturo Palma, che già in passato ha collaborato con Malta Tourism Authority nell’organizzazione di eventi volti a promuovere l’arcipelago maltese nella regione Campania.Malta Tourism Authority promuove questo appuntamento che ha il preciso intento di divulgare la conoscenza sul territorio italiano di Gozo: “Oggi più che mai l’Ente del Turismo Maltese si impegna a raccontare le molteplici sfaccettature dell’arcipelago per raccontare aspetti meno noti delle isole”, sostiene Claude Zammit Trevisan, Direttore Italia Malta Tourism Authority, anch’egli tra i relatori della tavola rotonda.