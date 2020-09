«Grazie Ameri, a te Valenti»: Biazzo racconta 90° minuto sotto le stelle di Maiori

LEGGI ANCHE

Si è conclusa con successo di pubblico e critica la. Anche il sedicesimo appuntamento promosso dall’Associazione Meridiani ha trovato il favore degli appassionati che hanno potuto assistere ad incontri di alto valore culturale anche in questo scorcio di fine agosto replicando quanto già vissuto a luglio. L’emergenza Covid non ha fermato gli organizzatori che hanno sviluppato il programma di incontri all’interno deldove si sono alternati giornalisti e scrittori. Incontri avvenuti nel completo rispetto delle norme antivirus. Otto sono state le serate in cartellone. Il debutto è stato affidato al giornalistache ha presentato il suo ultimo lavoroNel cinquantenario di 90° minuto. Leggende miti e finanche storie vere a cui hanno preso partedirettore del Centro di Produzione Rai di Napoli ecapo vicario della testata giornalistica regionale della Rai.Grande partecipazione per l’ultimo libro diRicordi a quattro corde. Emozioni sua cui ha preso parte la giornalista Marisa del Monaco; terza serata affidata a Franco Salerno con il ultimo romanzo le Ombre non mentono a cui hanno preso parte Alfonso Tortora dell’Università di Salerno,, segretario del Centro di Storia e Cultura Amalfitana e la giornalista. Ha concluso la prima tranche degli appuntamenti, direttore dell'ufficio Giustizia e Pace della diocesi di Napoli e presidente della Fondazione Polis, con la presentazione del suo ultimo lavoro dal titolo Dio nel frammento. La fede in tempo di pandemia, con la partecipazione di Giuseppe Blasi, presidente dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, Antonio Manzo, direttore de La Città e Franco Buononato, giornalista. La seconda tranche degli incontri si è aperta con l’inviato di Mediaset Toni Capuozzo che ha presentato il suo libro Lettere da un paese chiuso. Un diario personale su lockdown e pandemia. Commentato dal noto virologo., Vicepresidente dell’Associazione Meridiani. Nella seconda serata dalla cronaca si è passati a sport e geopolica conicedirettore di Newsmediaset che ha illustrato con il suo libro Qatar 2022: un mistero mondiale come cambierà il calcio con i petrodollari degli emiri. Sul tema si sono confrontati i giornalisti sportivi Giancarlo Verna (presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti) eMolto interessante anche la terza serata in cartellone con l’ex inviato Rai Pino Scaccia che, insieme ad Anna Raviglione, ha raccontato con Tutte le donne del Presidente il rapporto tra donne e potere . A sollecitare il dibattito il giornalista Peppe Iannicelli. La manifestazione si è conclusa all’insegna del romanzo. Lo scrittore Giuseppe Petrarca ha presentato l’ultima avventura del commissario Lombardo dal titolo Notte nera. Con lui ne hanno discusso il direttore di Salernonews24 Claudia Izzo, il portavoce dell’Associazione Porto delle Nebbie Pina Masturzo e il blogger Francesco Grillo. La nuova formula di “Un libro sotto le stelle” otto serate divise tra luglio e agosto sembra essere stata particolarmente gradita ed è inevitabile pensare che anche la 17 esima edizione avrà luogo a Maiori nell’incantata cornice della Costiera Amalfitana dove bellezza e cultura vivono un connubio perfetto.Le serate sono state impreziosite con le esibizioni di Ugo Maiorano e Mario Savo, musicisti di “Tammorra Felix” e della danzatrice Tanya Maiorano; del maestro Luca Pugliese, del duo Claudio e Diana accompagnati al mandolino dal maestro Maximiliano Essolito e dalle letture dei brani dell’attrice salernitana Nunzia Schiavone.