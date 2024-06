Napoli, Guffanti Concept alla Mostra D'Oltremare per la fiera «Med Italy»

Guffanti Concept con le sue sei sedi in Italia, di cui nel centro Sud a Roma, Napoli e Bari, è un unicum nel panorama della distribuzione della moda internazionale. «Il mercato del centro e Sud Italia è uno dei più attenti a livello internazionale alle nuove tendenze della moda elegante e ai marchi emergenti per la cerimonia». Lo dichiara Alessandra Guffanti, direttore commerciale di Guffanti Concept in occasione della partecipazione alla fiera Med Italy a Napoli Mostra D’Oltremare da oggi a lunedì 3 giugno con i brand Fely Campo e Rojbey.

Parallelamente Guffanti Concept presenterà nello showroom di Napoli le collezioni dei brand Alessandro Legora, Rhea Costa e Iris Serban. «Guffanti Concept - spiega Alessandra Guffanti - continua a fare scouting di brand internazionali adatti alle esigenze delle boutique multimarca italiane.

La definizione di eleganza per le cerimonie varia significativamente in ogni area d'Italia e per noi la sartorialità, la femminilità e la bellezza devono essere i valori fondamentali delle collezioni che selezioniamo per questo i nostri brand valorizzano le donne a qualsiasi età, dalle più giovani alle più mature. In un mondo dominato dal casual, essere eleganti significa andare controcorrente ed è proprio per questo che è la scelta giusta».

Continua poi: «Accompagniamo i nostri brand nelle principali fiere internazionali e in quelle emergenti come Med Italy che mira alla valorizzazione e alla promozione del Made in Italy tramite esposizioni, sfilate ed eventi vari organizzati per stilisti e creatori di moda e come vetrina per la presentazione di nuovi marchi, nuove tendenze e opportunità di business per il Made in Italy a livello nazionale ed internazionale».