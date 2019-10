«Harmonia» di Giorgio Carta in mostra a Le 4 pareti

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:46

Fino al 17 ottobre 2019, presso la Galleria d’Arte “Le 4 Pareti” (Via Fiorelli 12D) si potrà visitare la mostra personale del fotografo cagliaritano Giorgio Carta: “Harmonia”.Sono esposti una selezione di scatti realizzati negli ultimi anni che, come scrive Pasquale Lettieri, sono teorie, ritratti, rivelazioni istantanee. Il risultato, di una visione tonale e plastica, in cui la memoria è di continuo alimentata da un grande specchio metaforico, che modula, inquadra, gioca sul particolare, suggerisce prove tecniche, del generale, di sfumature concettuali e colorazioni immaginarie, che diventano soggetto altro, di forme del contenuto, tanto vicino e conosciuto, quanto lontano e ignoto.Giorgio Carta è, come prosegue Carmelo Ucchino nel suo saggio critico, un fotografo eclettico e versatile che ama fare escursioni ed incursioni in territori diversi. Dai corpi femminili pieni di luce ai neri mari invernali della sua isola. Questa versatilità e flessibilità è, il connotato e la cifra artistica più significativa di Giorgio Carta.La mostra, corredata da un elegante catalogo, potrà essere visitata ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.