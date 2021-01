«Heroes of Change», al Mann la mostra organizzata con Amnesty International Italia

Sulle pagine Facebook ed Instagram del MANN arriva in anteprima digitale la mostra "Heroes of Change", organizzata in collaborazione con Amnesty International Italia. L'esposizione, che sarà visibile alla riapertura dei Musei, è curata da Ilaria Turba e raccoglie i lavori degli allievi dell'Istituto "Nicolini- Di Giacomo" di Napoli.

In un progetto più ampio, che mira a sensibilizzare i ragazzi sui temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, gli studenti hanno immaginato se stessi nei panni degli eroi dei nostri tempi: grafica, fotografia e desing sono stati i mezzi per esprimere un viaggio non solo creativo, ma dal forte impatto educativo e sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA