I «cammini» come volano di sviluppo turistico integrato e sostenibile

«Alla scoperta dei luoghi del Cammino di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi» si conclude a Napoli, mercoledì 29 maggio, al polo museale della Pietrasanta.

Il progetto della seconda edizione della manifestazione ha messo in rete sei comuni del Casertano – Mignano Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Rocchetta e Croce, Teano e Villa Literno – con un ricco programma di eventi lungo il “cammino” del santo. Un’esperienza di turismo lento, non convenzionale, di rigenerazione dei borghi tra cultura, storia, enogastronomia, agroalimentare e valorizzazione dei paesaggi, ha proposto nuovi itinerari di viaggio.

Il convegno, moderato da Giovanni Serritelli, giornalista storico della gastronomia antica di corte, si aprirà, alle 10 con Nicola Caracciolo, che introdurrà la storia del Cammino di San Francesco Caracciolo e di come il Poc si sia inserito nel processo di costruzione del progetto.

A seguire i saluti istituzionali di Rosanna Romano, Direttrice generale delle Politiche culturali e del Turismo della Regione Campania; Raffaele Iovine, Presidente di Pietrasanta associazione Polo culturale ets; Andrea Maccarelli, Sindaco di Presenzano, Comune capofila del progetto; padre Pierpaolo Ottone, Consultore dell’Ordine dei Chierici regolari minori “caracciolini”; e Ludovico d’Urso, Presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze della Federazione Italiana Cuochi della Campania.

Ricco il parterre dei relatori: Sara Zanni, archeologa e guida ambientale, già advisor del Ministero del Turismo, parlerà dei cammini italiani interregionali; Davide Nanna, Ceo Cammini d’Italia, interverrà sulla rete dei cammini italiani; don Federico Battaglia, tutor del progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Napoli, tratterà di come il patrimonio della comunità ecclesiale diventa “spazio santo”; Stefano Gobbi, responsabile delle Politiche sociali, Terzo settore e Innovazione Sport e Salute, affronterà il tema dello sport e del cammino come “(ri)generatori di Comunità”; Camilla Turelli, Direttrice di Fondazione Etica, illustrerà il progetto TAPPA – Territori attivi per paesi accoglienti e di come il cammino di San Francesco Caracciolo e i depositi sociali possono essere motore di sviluppo; infine Nicola Tardelli, Cfo /Healthy Virtuoso, relazionerà sulla capacità della tecnologia di aiutare a promuovere la qualità della vita.

Nicola Caracciolo, Margherita Rizzuto e Valerio Rolando illustreranno la sintesi del progetto.

L’ultimo panel del convegno vedrà un dialogo con i sindaci dei Comuni partner: Andrea De Luca (Mignano Monte Lungo), Marianna di Robbio (Pietravairano), Andrea Maccarelli (Presenzano), Salvatore Geremia (Rocchetta e Croce), Giovanni Scoglio (Teano) e Valerio di Fraia (Villa Literno).

La giornata si concluderà con il racconto di Rodolfo Molettieri, maestro panificatore, che parlerà del pane di San Francesco Caracciolo.

Degustazione “Pan Buffet” Antica forneria Molettieri -chef Marcello Molettieri.