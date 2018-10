Alle ore 20,30 del 25 ottobre, si presenta al Barber Shop di Marco Romano, in via Ruoppolo 123 a Napoli, ‘I-DENTITY GEN’, il romanzo di Paolo Di Petta che racconta le storie itineranti e gli amori incerti dell’ultima generazione analogica e corporea, in uno spaccato degli anni Novanta. Il Barber Shop di Via Ruoppolo, per una notte, reinterpreterà in chiave ‘Reading & Music’ la tradizione americana di fare musica in barberia. Ramona Tripodi interpreterà brani tratti dal romanzo, i ‘Linea Acustica’ accompagneranno le letture e Carlo Ziviello dialogherà con l’autore.

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:59

