â€‹«I-dentity gen», successo per l'aperitivo letterario del libro di Paolo Di Petta

Venerdì 1 Giugno 2018, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 22:35

Nella suggestiva cornice del Caffè Letterario ‘Intra Moenia’ di Piazza Bellini, si è svolta la presentazione con aperitivo del romanzo di Paolo Di Petta «I-dentity gen», pubblicato da l’Erudita, Giulio Perrone Editore.L’evento è stato condotto dalla scrittrice Enza Alfano che, insieme al giornalista Marco Perillo, ha dialogato con l’autore intramezzando gli interventi con il reading di alcuni brani. Ha prestato la voce e l’interpretazione allo scritto la poliedrica attrice Paola Bocchetti, che ha incantato il pubblico anche grazie all’accompagnamento di sottofondi musicali eseguiti dal pianista Luigi Marotta.Il romanzo racconta uno spaccato di una generazione ancora analogica, guardato dalla finestra degli anni Novanta, alla ricerca della propria identità. Il pubblico si è inserito, a fine presentazione, in un dibattito aperto sugli impatti sociali delle tecnologie digitali e delle periferie metropolitane.«I-dentity gen» è stato già presentato il 2 maggio scorso presso l’ Associazione Culturale ‘Il Clubino’, sita in Napoli alla Via Luca Giordano 73. Non resta che attendere il suo prossimo evento-performance.