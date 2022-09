I love Ischia 2022, torna la manifestazione nei Giardini Ravino: ecco tutti i premiati

Il consorzio operatori turistici dell’Isola d’Ischia con Federalberghi Ischia presentano la manifestazione “#I love Ischia 2022”, organizzata da Franco Cavallaro e dalla inseparabile Luisanna Tuti.

Come ogni anno, sono stati selezionati giornalisti e personalità che, durante l’anno, si sono prodigati nella diffusione di risorse e immagini del territorio. Come lo scorso anno, i giganteschi “saguari” del deserto dell’Arizona costituiranno la scenografia della manifestazione nei meravigliosi Giardini Ravino. Tra tanta bellezza non sfigurerà la graziosa “fatina” Maria Giovanna Elmi, il volto tanto amato dagli italiani che, ancora una volta, farà gli onori di casa.

Quest’anno la storica conduttrice e annunciatrice televisiva avrà la gioia di festeggiare i suoi 50anni di carriera, condividendo felicemente questo traguardo con tutti gli amici ischitani. Aprirà la rassegna degli ospiti Vania Colasanti, giornalista, scrittrice e autrice di pprogrammi televisivi. Di seguito Luigi Sambucini, direttore responsabile Ore 12; Francesco Certo, caporedattore Radio Dimensione Suono Roma; Maria Pirro, giornalista del Mattino; reverendo padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore; Gaetano Di Meglio, direttore responsabile del Dispari; Manuela Bottiglieri, scrittrice; Roberto Rossi, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio; Gaetano Ferrandino, coordinatore del Golfo; Giuseppe Caporaso, giornalista e conduttore di “Vediamoci chiaro” di Tv2000; Manuela Biancospino, vicedirettore della Voce; Raffaele Carlino, presidente di Carpisa; Adele Ammendola, giornalista Tg2 Rai.

Consegneranno gli attestati di amicizia i sindaci dei comuni ischitani e i rappresentanti di Federalberghi Ischia che ogni anno contribuiscono, con il loro impegno, a mantenere alta l’immagine dell’isola con gli ospiti, cui sarà offerta una adeguata accoglienza affinché questa sia raccontata e diffusa in tutto il mondo.

«Non è difficile riconoscere la bellezza di un’isola che ci è stata concessa da una natura tanto generosa - dichiara il patron dell’evento, Franco Cavallaro - e siamo lieti che ospiti così illustri ne abbiano saputo cogliere e divulgare la ricchezza delle sue risorse durante tutto l’anno. Dopo anni di sacrifici, Ischia rinasce a nuova vita, aprendo anche nuovi orizzonti turistici, che permettano a tutto il mondo di poter ammirare tesori che siamo felici di condividere con persone che ne sappiano apprezzare anche il valore storico e culturale».