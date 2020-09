«I Luoghi di Napoli. Magie e Incanti» con Imparato e Del Tufo

Nuovo appuntamento per I LUOGHI DI NAPOLI: MAGIE E INCANTI, la rassegna promossa dalla Fondazione Premio Napoli e curata da Domenico Ciruzzi e Stefano Valanzuolo, all’insegna del dialogo tra letteratura teatro e musica, negli scenari più suggestivi del paesaggio architettonico della città.



Domani, venerdì 25 settembre, alle ore 19,30, è in programma l’incontro intitolato "Racconti e dialoghi, tra musica e leggenda”. La location prescelta è un piccolo gioiello nascosto nel cuore del centro antico di Napoli: la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, in via del Sole, a ridosso di via Foria e di via Costantinopoli, riaperta dopo un lungo oblio e un accurato restauro condotto dalle Soprintendenze di Napoli, Archeologica, Architettonica e per i Beni Artistici e Storici. Costruita in epoca rinascimentale (in ampliamento della Chiesa di Santa Maria Intercede del VII secolo) sulle mura greche e romane dell’Acropoli di Neapolis, la chiesa di proprietà demaniale è stata affidata alla Curia Arcivescovile di Napoli che si avvale della collaborazione di Legambiente Campania per la gestione e la fruizione del monumento. Lo scrittore e giornalista Vittorio del Tufo illustrerà le pagine scritte che verranno raccontate, in voce, da Gianfelice Imparato. Come sempre, in questa rassegna, la parola viaggerà parallela alla musica, grazie alla presenza del percussionista Nicola Angelucci e della voce e del pianoforte di Olivia Trummer.



Vittorio Del Tufo, scrittore e giornalista più volte premiato per la sua opera di valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Napoli, ha scritto libri sui miti, le leggende i luoghi e le figure di una città per sua natura misteriosa e misterica. Gianfelice Imparato, attore regista e autore teatrale, è un grande interprete del teatro napoletano che si è misurato pure con autori classici, da Beckett a Molière, e negli ultimi anni ha intensificato il proprio rapporto con il cinema e la televisione, passando con perizia da ruoli leggeri a parti drammatiche. La musica che ascolteremo sarà frutto di un’intesa, quella tra il percussionista abruzzese Nicola Angelucci e la pianista e vocalist tedesca Olivia Trummer, che dura dal 2016. Il duo sfrutta appieno le potenzialità espressive dei rispettivi strumenti con un repertorio che va dal jazz alla musica barocca e, all’occorrenza, confonde sapientemente i due ambiti.



La serata è a ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti (premionapoli.it oppure scabec.it/iluoghidinapoli), con mascherina e obbligo di distanziamento, come da prescrizioni anti-Covid. Il progetto I LUOGHI DI NAPOLI è supportato da Regione Campania. Il coordinamento artistico per la Fondazione Premio Napoli è di Alfredo Contieri, Alfredo Guardiano, Carmen Petillo e Francesco Morra. L’organizzazione e la promozione sono di Scabec spa. La rassegna rappresenta un percorso di avvicinamento al Premio Napoli che anche quest’anno, come da tradizione, rinsalderà il legame indissolubile tra gli scrittori e i lettori, tra l’editoria e il pubblico.

