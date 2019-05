I tesori della natura in Terra di Anacapri, l'iniziativa di Kaire Arte Capri

Venerdì 24 Maggio 2019, 14:52

Una passeggiata dedicata ai "tesori naturali" e alla natura come tesoro collettivo nella Terra di Anacapri, questa l’iniziativa promossa dall'associazione culturale Kaire Arte Capri, in occasione della Giornata Europea dei Parchi e delle Aree Protette, che si terrà domani, istituita per ricordare i primi nove Parchi nazionali d'Europa fondati in Svezia nel 1909. Lo slogan della Giornata Europea scelto per l’edizione 2019 dalla Europarc Federation, che ha accolto l’iniziativa della Kaire Arte Capri nel suo programma di attività previste in tutta Europa, è infatti “Our natural treasures – La natura. Il nostro tesoro”.Il percorso guidato, che partirà alle 9.30 dall'ingresso di Villa San Michele, condurrà i partecipanti alla scoperta del forte legame tra tradizioni, storia e natura che caratterizza il territorio di Anacapri attraverso due “perle” nate dall'amore di due svedesi per la prorompente bellezza paesaggistica dell'Isola: il giardino di Villa San Michele e il Parco Filosofico della Migliera. Ideata e realizzata dal medico e scrittore svedese Axel Munthe come sintesi armoniosa tra architettura e paesaggio, Villa San Michele custodisce infatti un meraviglioso giardino, vincitore, nel 2014, del concorso "Giardino più bello d’Italia", grazie anche alla dedizione e alle esperte cure del giardiniere Raffaele Scarpato, responsabile dal 1998. Percorrendo la pergola adorna di fiori variopinti lo sguardo spazia sull’imponente panorama che si apre sul Golfo di Napoli e camminando lungo il viale dei maestosi cipressi si coglie ancora oggi lo spirito del suo ideatore, amante della natura e della bellezza.Anche il Parco Filosofico della Migliera è legato ad uno svedese innamorato di Anacapri, il prof. Gunnar Karlsson, economista, che insieme alla moglie Marianne ha destinato un pezzo di natura incontaminata, di sua proprietà, a spazio aperto a tutti. Nel Parco è possibile passeggiare immersi nella vegetazione spontanea tra citazioni e aforismi dei massimi esponenti del pensiero filosofico occidentale e orientale riportati su mattonelle realizzate da ceramisti capresi.