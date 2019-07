I «Venerdì di Ercolano»: partono i percorsi by night agli scavi di Ercolano

Venerdì 19 Luglio 2019, 13:14

Tableux vivants, luci e videomapping: partono i “Venerdì di Ercolano”, percorsi notturni di performance all’interno del parco archeologico di Ercolano, parte del programma Campania by night. Le visite, realizzate dalla SCABEC Regione Campania in collaborazione con il MIBAC, il Parco Archeologico di Ercolano e il Comune di Ercolano, hanno inaugurato ieri sera ed offrono percorsi accompagnati al sito, arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e delle statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici, assieme ai suggestivi "Tableaux Vivants", a cura di Teatri 35.Undici le aperture serali, a partire da stasera fino al 20 settembre, e il 21 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, con gruppi da massimo 40 persone ciascuno, e partenze ogni 10 minuti, dalle 20 alle 24, per un percorso della durata di un’ora. L'ultimo ingresso è alle ore 23. I biglietti in prevendita sono acquistabili on line sul sito www.ticketone.it. Il prezzo del biglietto è € 5.00; per i minorenni ingresso gratuito; per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) ingresso agevolato a € 2.00. «Le proiezioni riporteranno ad Ercolano affreschi conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli che saranno visibili, per quanto possibile, nei luoghi esatti di provenienza. Grazie al circuito serale Ercolano amplia l'offerta per rendere sempre di più la visita una concreta e piacevole esperienza di conoscenza sia per i turisti che per i residenti», ha sottolineato ieri sera il direttore del parco archeologico, Francesco Sirano. «Con Ercolano si apre la stagione serale in uno dei nostri siti più interessanti - dichiara la vice presidente di Scabec Teresa Armato - e con il quale abbiamo già sperimentato altre iniziative, come la Ercolano Vesuvio Card, anche grazie alla collaborazione con gli altri attrattori culturali in quest'area e grazie alla sinergia con le amministrazioni locali». «Siamo certi che queste aperture serali costituiranno un ulteriore impulso positivo per le attività ricettive del territorio ed un'eccezionale proposta per i turisti», ha aggiunto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto.