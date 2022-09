Al museo ferroviario di Pietrarsa "Il baule ritrovato", un viaggio nel tempo negli usi e costumi del XIX secolo

«Un appuntamento per adulti e ragazzi, quello di domenica 25 settembre, pensato per riscoprire, grazie a competenti storici dell'arte e restauratori, gli usi e costumi di fine ‘800 attraverso lo studio dei bagagli dei viaggiatori del XIX secolo».

Commenta così il direttore Oreste Orvitti, l'evento "Il Baule ritrovato", da domenica al museo ferroviario di Pietrarsa, che consentirà di fare un tuffo nel passato attraverso un suggestivo viaggio nel XIX secolo per conoscere, attraverso la moda, usi e costumi dell’epoca.

Durante l'evento, due storici dell’arte e restauratori tessili accompagneranno i visitatori lungo un percorso caratterizzato da un’atmosfera d’altri tempi per mostrare gli abiti che si indossavano nell’Ottocento e cosa si metteva nel proprio baule al momento della partenza.

Per i più piccoli, inoltre, è previsto “Dipingi il tuo foulard”, un laboratorio creativo dove i bambini potranno dare sfogo alla loro fantasia dipingendo motivi ornamentali su stoffa. L’evento, dunque, rappresenta l’opportunità per tutta la famiglia di vivere un’esperienza domenicale diversa dal solito.

«Il baule ritrovato riporta alla luce i segreti dei bagagli che accompagnavano il viaggiatore nei suoi spostamenti in treno» continua Orvitti. «Questo appuntamento rappresenta per noi motivo di soddisfazione per la fattiva collaborazione intrapresa con il laboratorio di restauro del tessuto che opera anche per la conoscenza della storia e del costume del nostro territorio».

Le attività sono organizzate in due turni: al mattino, dalle 10:30 alle 12:30, e al pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00. Informazioni telefonando al numero 081.472003, oppure inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.