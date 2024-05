«Il caso Virgilio», il nuovo romanzo di Vittorio Del Tufo tra i misteri di Posillipo e i segreti esoterici dei nazisti

Arriva in tutte le librerie italiane il 10 maggio 2024, edito da Colonnese, Il caso Virgilio, nuovo, ritmato romanzo storico di Vittorio Del Tufo, firma di punta del Mattino e già apprezzato scrittore per diversi, intriganti titoli, tra cui il classico Napoli magica.

Il caso Virgilio prende le mosse a Napoli nel 1973. Nel corso di una cena, in una villa di Posillipo, l’archeologa Rita Persico riceve un papiro dalle mani dei padroni di casa. Quale mistero nasconde? La narrazione si sposta così nella Grecia del 19 a.C., quando il poeta Virgilio, di ritorno da un viaggio sull’isola di Icaria, muore in circostanze mai chiarite. Quale segreto è nascosto nella sua tomba? E perché alle sue spoglie dava la caccia anche Adolf Hitler, capo della società esoterica Thule? A questi e ad altri interrogativi, l’archeologa cercherà di dare una risposta. Anche se la ricerca della verità si rivelerà, ben presto, molto pericolosa.

Vittorio Del Tufo, giornalista, vive e lavora a Napoli. Redattore capo centrale del quotidiano Il Mattino, cura da diversi anni la pagina settimanale L’Uovo di Virgilio in tandem con il fotografo Sergio Siano. Ha pubblicato per Neri Pozza i saggi Napoli magica, Torino magica e Parigi magica. Autore di numerosi volumi dedicati alle storie e leggende di Napoli, gli è stato assegnato il “Premio Cronista” della FNSI e il Premio Biagio Agnes per la divulgazione culturale. Dal suo primo romanzo, Verrà cantando il sangue (2012), è stato tratto un corto premiato al Festival del Cinema di Venezia.