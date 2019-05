Il Castello d’Ischia apre gratis agli isolani per due settimane

Sabato 25 Maggio 2019, 16:05

Il simbolo della comunità ischitana, una vera e propria isola nell’isola, con i suoi venticinque secoli di storia straordinaria, a tratti misteriosa e ricca di fascino, alla vigilia dell’estate si propone all’attenzione degli abitanti di Ischia in una esclusiva formula riservata a loro in modo totalmente gratuito. «Con la sua sesta edizione la “Giornata per gli Ischitani” si trasforma in “Due settimane per gli Ischitani. Il successo degli anni scorsi - spiegano i componenti della famiglia Mattera, proprietari dell’antico maniero – ci ha indotto a estendere l’iniziativa a un arco temporale più lungo per consentire la visita a un maggior numero di persone». Il percorso di fatto è una irripetibile e affascinante passeggiata tra chiese, conventi, prigioni, giardini e belvedere sospesi tra cielo e mare in un’atmosfera fuori dal tempo. «Il lato festoso della Giornata per gli Ischitani – aggiungono gli organizzatori - che ha visto incontrarsi nell’ultima domenica di maggio centinaia di abitanti dell’isola lascia spazio ad una fruizione “più normale” del Castello: l’intento è quello di mostrarlo nella sua dimensione abituale fatta di silenzi, atmosfere e luci che ogni giorno avvolgono questo prezioso testimone del nostro passato. Il Castello potrà così presentarsi con la sua vera anima che nei momenti meno affollati si mostra in tutta la sua bellezza e rarità». Fino a domenica 9 giugno dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti gli ischitani, dunque, potranno visitare gratuitamente il Castello Aragonese d’Ischia (previo accredito chiamando il numero telefonico 3429618566 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 o scrivendo all’indirizzo segreteria@castelloaragonese.it.). Va ricordato che nell’ambito del percorso sarà possibile visitare la mostra «16 Clarisse» di Franco Lancio allestita nella Chiesa dell’Immacolata e l’esposizione d’arte presso la Casa del Sole. All’ingresso sarà richiesto un documento d’identità attestante la residenza a Ischia; i ragazzi fino a 18 anni saranno ammessi alla visita solo se accompagnati da un adulto. L’ultimo accesso sarà consentito alle ore 18.00.