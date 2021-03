«Il commissario Ricciardi», arriva «Vipera» a fumetti

Mentre la nuova serie tv conquista gli spettatori di tutta Italia, prosegue la traduzione a fumetti dei romanzi del Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni.

Il 25 marzo arriverà infatti in libreria e fumetteria per Sergio Bonelli Editore il volume IL COMMISSARIO RICCIARDI. VIPERA. La storia ci accompagna nei giorni della Pasqua del 1932, in una "casa chiusa", dal nome evocativo di “Paradiso”, dove viene trovata morta Maria Rosaria Cennamo detta Vipera, considerata dai suoi clienti la più bella prostituta della città. A indagare è come sempre il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, creato da Maurizio de Giovanni, e il finale di questa inchiesta sarà per lui dolorosa e molto amara.

Su soggetto di Maurizio de Giovanni, IL COMMISSARIO RICCIARDI. VIPERA è sceneggiato da Sergio Brancato e disegnato da Lucilla Stellato. La copertina è di Daniele Bigliardo.

Nell’introduzione al volume, Maurizio de Giovanni spiega “È una storia fortemente connessa con un mondo meraviglioso e speciale che era quello dei bordelli. Le case chiuse erano luoghi dove non solo si andava a trovare del piacere mercenario, ma anche e soprattutto il luogo dove avvenivano scambi culturali fra circoli di alto livello”.

La postfazione racconta la nascita della copertina di Daniele Bigliardo e propone anche il testo della canzone “Vipera”, scritta da Giovanni Ermete Gaeta che la firmò con lo pseudonimo di E.A.Mario. Pubblicata per la prima volta su spartito nel 1919, “Vipera” vanta alcune celebri esecuzioni di Anna Fougez, Ines Talamo, Milly, Aurelio Fierro, Luciano Virgili e Claudio Villa. La descrizione fisica di Maria Rosaria Cennamo, protagonista del romanzo di Maurizio de Giovanni e del suo adattamento a fumetti, si ispira proprio a questa canzone.

Curato da Luca Crovi, come tutti gli altri volumi della serie, il libro è realizzato in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.

IL COMMISSARIO RICCIARDI. VIPERA

Soggetto: Maurizio de Giovanni

Sceneggiatura: Sergio Brancato

Disegni: Lucilla Stellato

Copertina: Daniele Bigliardo

Colori: Giuseppe Boccia, Andrea Errico, Flavia de Vita, Mercy Sara Onyenkpa, Giovanni Preziosi, Giusy Ianniello

Formato: 19 x 26 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 176

ISBN code: 978-88-6961-592-4

Prezzo: 21 euro

