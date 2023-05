Il “De Immenso” di Giordano Bruno nelle forme grafiche di Gangheri

Sarà inaugurata giovedì 18 maggio, alle ore 18,30, la nuova mostra di Lucia Gangheri, dal titolo “Dentro Mondi”, a cura di Rita Alessandra Fusco, nel Miani Art Space (corso Tommaso Vitale, 14 di Nola).

Non poteva che partire dalla città di Nola la presentazione dei nuovi lavori di Lucia Gangheri, dal momento che l’artista si è ispirata da una sua personale lettura di alcuni passi del De Immenso, Infinito et Uno di Giordano Bruno per l’elaborazione di queste nuove opere d’arte. Un incontro, tra filosofia ed arte, ricercato dalla stessa artista, come afferma anche la curatrice della mostra, Rita Alessandra Fusco, nel testo critico: «Dentro mondi, nello specifico, contiene differenti tonalità espressive: è la somma artistica del linguaggio di Lucia ed una piccola parte del pensiero di Bruno, il suo personale modo di raccontarlo, ma è anche una nuova parte della costante narrazione di un percorso artistico maturato nel tempo, che ha qui riscoperto le proprie radici nell’immensità delle parole del Nolano. L’idea della connessione, della percezione spirituale della natura e dell’uomo, è un aspetto fondante dell’arte della Gangheri, che ha più volte espresso in maniera viscerale questo senso di continuità e partecipazione, sia nei temi affrontati che nella scelta di mescolare, nel vero senso della parola, più arti visive».

Saranno presentate ventisette nuove opere, di diverso formato e realizzate con tecniche miste, insieme alla proiezione di un video che ha dato vita all’intero ciclo di lavori e che ha visto la collaborazione dell’artista con due musicisti, per la colonna sonora di accompagnamento: Monia Massa, al violoncello elettronico e Marcello Vitale, alla chitarra elettrica.

La mostra sarà visitabile tramite prenotazione (WhatsApp 3391737631/ mianiartspace@libero.it) fino al 30 giugno.