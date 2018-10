“Il Diario segreto di Madame B.”, la prima di Emanuela Esposito Amato al Renaissance Naples

Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:33

Si chiama “Il Diario segreto di Madame B.” (Alcheringa Edizioni, 2018) ed è il romanzo di esordio di Emanuela Esposito Amato, docente di Francese all’istituto Pagano-Bernini di Napoli. Un testo in cui personaggi storici e luoghi reali si mescolano a location di fantasia, nella trama si alternano descrizioni minuziose di mobili di antiquariato e gustose ricette.Il libro sarà presentato giovedì 4 ottobre alle ore 18 al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo: ne discutono con l’autrice il critico letterario e editor Raffaele Messina, l’editrice Lina Anielli. Letture dell’attrice Annalisa Renzulli.La narrazione si snoda su due assi temporali, l’ambientazione si svolge tra Napoli, Parigi, Rouen e Ry. La narrazione è incentrata sulle vicende dell’esperta antiquaria Joséphine Bressiche dopo la perdita dei genitori, l'abbandono da parte del convivente e il licenziamento dall'impiego decennale di rispolvera l'arte culinaria per cui ha un talento innato e per sbarcare il lunario inizia a preparare manicaretti da recapitare a domicilio. Nella parte diaristica è citata più volte Marie Duplessis, che è realmente esistita ed è stata resa immortale dall’opera di Alexandre Dumas (La Signora delle Camelie) e dall’opera di Verdi (La Traviata). Anche questo personaggio contribuisce a dare al romanzo l’idea di una “scatola cinese” di finzione/realtà letteraria. Delphine Delamare coetanea e conterranea di Marie Duplessis in arte Marguerite Gautier / Violetta Valery (entrambe originarie della Normandia).