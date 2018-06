Il diritto secondo Filangieri, convegno a Napoli sulla modernità del giurista del '700

Martedì 5 Giugno 2018, 14:11 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 14:11

Lunedì 11 giugno 2018 alle 14:30 avrà luogo presso il Museo Civico Filangieri la conferenza “The Legacy of Gaetano Filangieri and American and European Legal Thought”, organizzata dal prof. Amedeo Arena, associato di diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II”, in collaborazione con il Museo Civico Filangieri e con la Denver University Sturm College of Law.Tale conferenza sarà incentrata sulla figura del giurista Gaetano Filangieri e sulla sua opera «La Scienza della Legislazione», cui si ispirò anche Benjamin Franklin per la realizzazione della costituzione americana, e che ha avuto grande influenza sul pensiero giuridico statunitense ed europeo. Dopo i saluti del dott. Paolo Jorio, direttore del Museo Filangieri, del dott. Brian Commaroto Roverini, per conto del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli, della dott.ssa Federica Di Martino, della Commissione Fulbright, e della dott.ssa Maria Piera Leonetti, dell’Associazione “Salviamo il Museo Filangieri ONLUS”, si alterneranno nell’esposizione diversi esperti sulla figura di Gaetano Filangieri, tra i quali lo stesso prof. Amedeo Arena, il dott. Raffaele Sabato, Magistrato presso la Corte Suprema di Cassazione, il prof. Piero D’Oriano, filosofo degli Archivi Husserl di Parigi, ed il prof. Gaetano Vecchione, economista presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II”. In considerazione della particolare valenza per l’approfondimento dei legami culturali tra Italia e Stati Uniti, la conferenza ha ricevuto il patrocino del Consolato generale degli Stati Uniti a Napoli e della Commissione Fulbright per gli scambi culturali tra l'Italia e gli Stati Uniti. L’evento, che si svolgerà interamente in lingua inglese, è gratuito ed aperto al pubblico.