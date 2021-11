Il Fuoco Freddo di Walter Di Fiore: quattro scelte difficili tutte da vivere

Appuntamento alle 19 questa sera al Salotto Martucci (Via Giuseppe Martucci, 95) per l’aperitivo di presentazione del libro Il Fuoco Freddo di Walter Di Fiore: una raccolta di quattro racconti di vari generi narrativi edito da Amazon Eu per PlaceBook Publishing & Writer Agency Srls.

Quattro storie di quattro personaggi differenti che tuttavia si trovano ad affrontare scelte estremamente difficili. Il primo racconto è di genere fantasy in cui il protagonista si ritrova a dover salvare il proprio Paese e lo farà attraverso mezzi molto speciali. Il secondo è d’azione e narra delle gesta di un leggendario tenente. All’inizio la sua vita sarà molto travagliata, alla fine riuscirà a trovare il proprio equilibrio e la propria serenità attraverso una scelta drastica ma utile alla sua causa.

Il terzo racconto è un horror ambientato in un paesino sperduto di campagna, dove c’è un personaggio molto particolare che darà del filo da torcere al protagonista della storia e alla sua famiglia. L’ultimo è la drammatica storia di un operaio dal cuore grande, che si troverà ad affrontare una serie di peripezie.

Giornalista freelancer classe ’85, Walter Di Fiore è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti della Campania dal 2015 dopo aver conseguito nel 2010 la laurea in Filosofia e Comunicazione all’Università L’Orientale di Napoli con una tesi in critica cinematografica curata dal professore Valerio Caprara. A marzo del 2011 ha frequentato il corso di scrittura Noir per cinema e spettacolo presso la Scuola di Cinema di Napoli – tutto il resto è un remake e da settembre 2011 a settembre 2013 ha frequentato la Scuola di giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretta da Paolo Mieli, dove ha conseguito il Master biennale in giornalismo. Attualmente è anche business partner della start up innovativa DemetraLife srl che opera nel settore sport, salute e benessere.