Quarto città dei libri, si presenta «Il gerarca che sfidò Mussolini» di Gigi Di Fiore

La sezione autunnale di “Quarto città dei libri” si apre con la presentazione dell’ultimo lavoro di Gigi Di Fiore. Il giornalista e saggista presenterà “Il gerarca che sfidò Mussolini - Aurelio Padovani e il fascismo meridionale” edito da Utet nel 2022.

Nell’occasione sarà anche possibile conversare con l’autore sugli argomenti delle sue precedenti pubblicazioni di libri che hanno approfondito temi come la storia sull’unità d'Italia, della camorra e della napoletanità.

All'incontro interverrà Raffaella de Vivo, assessore alla cultura del comune di Quarto e presenterà il giornalista Rosario Scavetta.

Il romanzo è ambientato nell'ottobre 1922, quando il partito fascista raduna le sue forze a Napoli in vista della marcia su Roma. Tra gli organizzatori dell'adunata c'è uno dei capitani del Sud, leader del fascismo campano delle origini: il gerarca Aurelio Padovani. Un antisocialista feroce con un incredibile ascendente sui lavoratori napoletani, tanto che Mussolini ne intuisce subito le capacità e lo vuole accanto a sé nella sua scalata verso palazzo Chigi, che non può fare a meno di sostegni nel Mezzogiorno.

Ma il loro sodalizio è destinato a incrinarsi. Il duce e Padovani hanno idee molto diverse su come il nuovo partito debba allargare la propria base elettorale. Lo scontro tra i due si inasprisce di giorno in giorno, arrivando all'espulsione di Padovani dal partito, finché, nel 1926, il capitano e otto dei suoi fedelissimi restano uccisi nel crollo del balcone della sua casa-studio in via Orsini, nel quartiere di Santa Lucia a Napoli.

In occasione del centenario della marcia su Roma, Di Fiore, grazie a una monumentale ricerca su inediti atti processuali rimasti finora sepolti negli archivi e fonti giornalistiche dell'epoca, svela una storia dimenticata che ci pone davanti uno di quei bivi in cui si determinò il futuro del paese: cosa sarebbe stato il fascismo senza la caduta di quel balcone?

Il successivo evento per la rassegna “Quarto città dei Libri” è per venerdì 7 ottobre con Sara Bilotti che presenterà il suo “Eden” edito da Harper Collins Italia. L’ingresso alla rassegna letteraria è gratuito. I libri presentati saranno donati alla Biblioteca di Casa Mehari.