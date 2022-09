Presentato il prossimo venerdi 30 settembre, alle 11, il libro “Il grande albergo degli scienziati”, a cura di Piero Antonio Toma, realizzato per i 150 anni della stazione Zoologica Anton Dohrn.

Il libro sarà presentato presso l'aula magna del liceo classico Vittorio Emanuele II-Garibaldi in via San Sebastiano a Napoli.

Dopo un saluto della dirigente Valentina Bia, interverranno: Marco Borra, responsabile della cooperazione internazionale della stazione Dohrn, e Luigi Caramiello, professore ordinario di sociologia della letteratura dell’università Federico II.

La cerimonia rientra nell'ambito della “Notte europea dei ricercatori", evento a cui prende parte il Liceo. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica nei paesi europei. Per la circostanza sarà possibile visitare i musei del liceo sito in Via San Sebastiano.