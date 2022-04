«Il lupo e l’agnello – Dal mantra del Sud assistito all’operazione verità» il nuovo libro di Pietro Massimo Busetta

Come trasformare il Mezzogiorno da problema in opportunità? A chi addebitare due secoli di fallimento delle politiche meridionaliste? Quali sono le proposte operative concretamente attuabili in tempi brevi? A questi temi nevralgici per il futuro di tutto il paese risponderà il professore Pietro Massimo Busetta autore de «Il lupo e l’agnello – Dal mantra del Sud assistito all’operazione verità», nel corso della presentazione del volume giovedì 7 aprile 2022 alle ore 18,00 a Napoli presso l’Hotel Alabardieri, Via Alabardieri, 38.

Il volume vede la prefazione del presidente dello Svimez, docente di Economia Adriano Giannola. Nel corso della serata, che sarà trasmessa in diretta streaming, il professor Busetta tenterà di dare risposte chiare e documentate rivisitando, in una prospettiva eretica, le posizioni dei principali attori della questione meridionale e le svariate soluzioni avanzate dall’unità d’Italia ai giorni nostri, sviscerando i temi più svariati e spaziando dall’economia alla politica. Una riflessione attenta con uno sguardo privilegiato sulla narrazione da ridiscutere e smentire del Sud «zavorra d’Italia.»

Al dibattito prenderanno parte Luigi Del Core, coordinatore circolo Salvo D’Aquisto di Mezzogiorno Federato; Salvatore Grillo Economista, già Parlamentare, Presidente il Consiglio Nazionale di Mezzogiorno Federato; Salvatore Sannino Medico, tra i fondatori di Mezzogiorno Federato, vice Presidente di Italia Mediterranea; Pasquale Esposito Storica firma del Mattino, meridionalista militante, autore di saggi sulla questione meridionale; Adriano Giannola Presidente dello Svimez, Docente di Economia, autore di numerosi saggi; Pietro Busetta, Ordinario di Statistica, Saggista, componente il CDA dello Svimez.