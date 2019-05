Giovedì 23 Maggio 2019, 10:58

TORRE DEL GRECO - Il Maggio del Corallo e del Cammeo: fumetti e gioielli per la corsa all'Unesco. Appuntamento sabato 25 maggio dalle ore 10:30 al Museo del Corallo del Liceo Artistico Francesco Degni con la rassegna «Torre del Greco città del cammeo, città di incisori», promossa nell'ambito del Maggio dei Monumenti dal Comune di Torre del Greco e dalla Cameo Art. Chiaro il messaggio: «Il Cammeo, autentica essenza della sua terra: l'unica autrice del Cammeo è Torre del Greco», a difesa della lavorazione artigianale di corallo e cammeo in corsa per entrare nella tentative list dei beni Patrimonio Unesco.Ci sarà anche il Comitato Promotore «La lavorazione del Cammeo e del Corallo di Torre del Greco patrimonio immateriale dell’Umanità», l'Assocoral, associazione Produttori di Coralli, Cammei e Gioielli di Torre del Greco, la Stecca Incubatore per la Valorizzazione delle Attività Artigianali Locali, Giovanna Accardo, dottoressa in Storia dell'arte e Conservazione del Patrimonio Storico Artistico e Caterina Ascione, storica dell'arte.«L’incontro vuole essere un momento di riflessione culturale per conoscere e prendere coscienza delle proprie tradizioni, per non perdere il carattere di unicità che distingue questo territorio e la sua popolazione». Interverranno il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, la preside del Liceo Artistico Degni Rossella di Matteo, il Presidente Comitato Promotore Tommaso Mazza, il Presidente Assocoral Vincenzo Aucella, la referente SteccaGiulia na Esposito e il Presidente Cameo Art Torre del Greco, Domenico Accusato. A seguire il fumettista torrese di risalto internazionale Pasquale Qualano, ex alunno del Liceo Artistico di Piazza Luigi Palomba, sarà in scena in «Performance artistica dedicata al Cammeo di Torre del Greco».