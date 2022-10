"Il mondo capovolto", alla Sanità tre mesi di eventi tra arte e musica

Cultura, arte e spettacoli illumineranno per tre mesi le strade del quartiere di Totò. Si parte oggi per gli eventi di “Il mondo capovolto”. Organizzata dall'associazione “Napoli inVita” col patrocinio della Municipalità di Stella San Carlo all’Arena e seguita in particolare del vicepresidente e assessore alla cultura Ciro Guida, la rassegna di attività di animazione socio-culturale comprenderà mostre, laboratori e musica dal vivo e interesserà il Rione Sanità nella fascia serale. Il primo appuntamento è alle 18 in via Sanità 36/A, con la presentazione di “Casa Sanità. Memorie nel futuro”, la Casa della Memoria del Rione Sanità frutto del progetto vincitore del bando “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici – 2018”, che ha raccolto nel suo svolgersi le storie di vita dei suoi abitanti e che vede come suo lascito una restituzione al pubblico di quelle biografie attraverso una narrazione artistico-culturale che guarda al "presente" e al "futuro" del Rione e che caratterizzerà gli appuntamenti bisettimanali (il giovedì e il venerdì) de "Il mondo capovolto”. Verrà presentata in particolare una mostra fotografica e una fumettistica a cura dei giovani “narratori di comunità” che si sono formati attraverso i laboratori di Casa Sanità, grazie alla mediazione creativa della docente Marina Brancato e del fumettista napoletano Diego Miedo. La serata continuerà alle 20 in via Vergini, 54 con il live degli Addolorata che, con il sostegno di AperiSepe, inonderanno di luce, colore e musica rap il Borgo dei Vergini. Si prosegue domani venerdì 21 ottobre alle 18 con il secondo appuntamento di questa prima settimana di rassegna e il consueto appuntamento in via Sanità 36/A presso Casa Sanità e, a seguire, il sostegno di Sciò Drink and Food, alle 20 in piazzetta Crociferi, 2 con il vibrante live music di Saporito361.