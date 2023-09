“Quando l’amore non basta”, il nuovo libro di Piero Antonio Toma da Spark

Venerdì 15 settembre alle 18 nella libreria Spark (Piazza Bovio o Borsa, 33) verrà presentato il romanzo di Piero Antonio Toma “Quando l’amore non basta” (Colonnese editore). Ne parleranno con l’autore Valeria Parrella e PierLuigi Razzano. L’attrice Adriana Carli leggerà alcuni brani e il cantautore Lino Blandizzi interpreterà alcune canzoni ispirate al romanzo.

Il libro è costruito come un gioco ironico su personaggi di una borghesia napoletana tutta chiusa nelle sue abitudini, in un meccanico ripetersi di incontri, di amori, di occasioni familiari. Ma non mancano squarci di autentica vita napoletana, tracce letterarie, richiami al consumo culturale.