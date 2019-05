«Il Primo parlamento generale del Regno aragonese di Napoli», il nuovo libro di Guido d’Agostino a San Lorenzo

Sabato 25 Maggio 2019, 16:26

Mercoledì 29 maggio alle ore 17.00 presso la sala Capitolare di San Lorenzo Maggiore (piazza San Gaetano, 316) si terrà la presentazione del libro “Il Primo parlamento generale del Regno aragonese di Napoli” di Guido d’Agostino edito dalla ESI (Edizioni Scientifiche Italiane). Il volume sarà presentato da Nino Daniele, assessore alla cultura del Comune di Napoli, dalla professoressa Maria Sofia Corciulo, presidente della Commissione internazionale di storia delle Istituzioni Parlamentari, da Francesco Senatore, professore di Storia medievale alla Federico II e dall’autore.IL LIBRO: Il primo Parlamento Generale del Regno aragonese di Napoli, convocato da Alfonso il Magnanimo il Magnanimo appena compiuta la conquista del Mezzogiorno continentale, inaugura la lunga sequenza della storia parlamentare meridionale nell'età spagnola (1442-1642). Ed è bene, al riguardo, e qualunque sia la valutazione complessiva della vita e dell'attività svolta dalle assemblee in questione, ribadire che attraverso lo studio e la ricostruzione dei parlamenti, delle loro strutture, funzioni e prassi, emergono e si possono approfondire i più vari temi ed aspetti della storia complessiva di una data realtà geo-politica e statuale. Il caso presentato in questo volume fissa alcuni punti fermi in relazione a dibattute e controverse questioni quali quelle riguardanti la natura stessa del Parlamento che il Sovrano impianta, o 'trapianta', nel Regno rispetto alle omologhe istituzioni del contesto iberico, o anche delle grandi Isole (Sardegna e Sicilia) in cui erano già state poste in essere.Presidente dell’Istituto campano della Storia della Resistenza, ha insegnato Storia delle Istituzioni parlamentari, Storia moderna e Storia del Mezzogiorno presso l’Università Federico II di Napoli. È stato presidente della Società italiana di studi elettorali e del Laboratorio nazionale di didattica della storia. Dirige la rivista «Meridione. Sud e Nord nel Mondo»; collabora a giornali e riviste, in Italia e all’estero. Tra suoi libri: Napoli, Mezzogiorno, Europa Potere, Istituzioni, Società, Liguori (2009); e Ferrando d’Aragona. Duca di Calabria e Viceré di Valenza, (2015); «Nel segreto dell’urna…» Il voto politico a Napoli (1946-2018), con V. Mauriello, (2018); Il primo Parlamento Generale del Regno aragonese di Napoli, (2018), tutti con le Edizioni Scientifiche Italiane.