Il ricordo di «Pasolini a fumetti» tra Ischia e Matera

Si inaugura stasera alle ore 20 in pieno centro a Ischia, all’«Atelier delle dolcezze» di Piazza degli eroi, la mostra – sarà possibile visitarla fino al 7 novembre - dei fumetti realizzati da Giuseppe Palumbo sul legame tra Pier Paolo Pasolini, Matera, Ischia e il pittore Luigi De Angelis, intitolata «Pasolini 1964, sguardi a Sud, Matera e Ischia».

Contemporaneamente sarà presentata in anteprima la pubblicazione (in tiratura limitata) del racconto dei legami tra Pasolini e l’isola verde. L’iniziativa fa parte del calendario di appuntamenti inseriti nel cartellone del Festival internazionale di filosofia di Ischia e Napoli ideato e diretto da Raffaele Mirelli che è già partito con il percorso intitolato «settembre, mese del senso civico» che coinvolge scuole e cittadini.

«A muovere tutto – spiega l’architetto Giovannangelo De Angelis, organizzatore dell’evento – ci sono due documenti: la recensione di un pittore, Luigi De Angelis, e gli appunti scritti sulla carta da lettera dell’Albergo Savoia, quando Pasolini venne a Ischia durante il reportage per la rivista Successo, dal titolo “La lunga strada di sabbia”, strada seguita poi dal fotografo Philippe Séclier, autore del libro “Pier Paolo Pasolini. La lunga strada di sabbia”, edito da Contrasto nel 2005, da cui sono state ricavate le immagini riprodotte. Queste pagine nascono come una addenda al saggio grafico disegnato a fumetti da Giuseppe Palumbo edito tra 2020 e 2021, “Pasolini 1964 - Oltre Matera e il Mediterraneo” scritto da Maurizio Camerini e Alessandro Manna, con le foto di Domenico Notarangelo, i collage di Valentina Mir, un’opera visiva di Silvio Cadelo, il contributo in testi e disegni di Maria Fonzino e la grafica di Beppe Chia».

Cosa lega questo libro su Matera a Ischia e ai documenti citati? «La critica e la poesia pasoliniana, la sua filosofia, parlano – aggiunge De Angelis - di un mondo in trasformazione, allora come ora, ormai sfigurato dal turismo di massa che Pasolini raccontava in quel reportage e che ha attraversato Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019. In questo contesto però ci sono figure autentiche, minori per destino ma non meno significative, come De Angelis, che stanno a rincuorarci con la loro “povera metafisica” il senso di un vivere che ha profonde giustificazioni».

Sarà presente l’artista e, come da tradizione dell’Atelier delle Dolcezze, sarà servito un gelato pensato da Palumbo. Giuseppe Palumbo (Matera, 1964) ha cominciato a pubblicare fumetti nel 1986 per riviste come Frigidaire e Cyborg, sulle cui pagine ha creato il suo personaggio più noto, Ramarro, il primo supereroe masochista.

Dopo aver fatto parte, dal 1992, dello staff di Martin Mystére della Sergio Bonelli Editore, dal 2000 è uno dei disegnatori di Diabolik, edito da Astorina.

Ha creato graphic novel come «Tomka, il gitano di Guernica», su testi di Massimo Carlotto, e «Un sogno turco», su testi di Giancarlo De Cataldo.