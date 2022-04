“Il Tempo del Corallo”, al Darwin-Dohrn la presentazione del libro di Massimo Scarpati

Martedì 26 aprile, alle ore 18.00, presso il museo Darwin-Dohrn della stazione zoologica Anton Dohrn verrà presentato il libro “Il Tempo del Corallo” di Massimo Scarpati. L’incontro sarà introdotto da Roberto Danovaro, presidente stazione zoologica Anton Dohrn, e Gian Carlo Carrada, già ordinario di biologia marina. Moderano Antonio Terlizzi, direttore del dipartimento di ecologia marina integrata della stazione zoologica, ed Enzo Saggiomo, direttore della fondazione Dohrn. Massimo Scarpati, campione del mondo e per sei volte campione italiano di pesca in apnea è un punto di riferimento per la subacquea moderna.

È stato tra i primi al mondo ad utilizzare professionalmente le miscele a base di elio per le immersioni ad alta profondità, a utilizzare miscele arricchite di ossigenoe a prevedere la camera iperbarica a bordo per ridurre i tempi di permanenza sott’acqua in decompressione. Per anni uomo immagine di una importante azienda di prodotti subacquei, è stato responsabile subacqueo per la messa in opera e le riparazioni degli acquedotti sottomarini di Ischia e Capri. Ha una vastissima esperienza come pescatore professionista di corallo rosso che ha pescato a Capri, in Tunisia, Sardegna e Algeria. È stato il primo ad utilizzare i veicoli filoguidati per l’esplorazione di fondali e la ricerca dei banchi di corallo.

Vanta più di ottomila ore di immersione e oltre 2000 immersioni certificate oltre i 100 metri di profondità. Questo libro, che vede la prefazione del prof. Antonio Terlizzi, descrive in maniera coinvolgente ed emozionante gli anni passati, in giro per il Mediterraneo, alla ricerca del prezioso oro rosso. Il Tempo del Corallo è un libro che per le esperienze narrate, le storia descritte e le tecniche illustrate dovrebbe essere nella biblioteca di qualsiasi appassionato di mare.