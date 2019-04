In giro per mostre, teatro e relax con assaggi di delizie partenopee

Martedì 30 Aprile 2019, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 09:09

Nutrito calendario di appuntamenti primaverili in quest’ultimo scorcio di Aprile con un clima che vira dal caldo già estivo agli ultimi umori di un inverno lunatico. Ecco come alternare in un breve percorso urbano visite interessanti per nutrire spirito e intelletto a pause di relax e godimento del corpo o del gusto.Si parte da Capodimonte, dove la capitale del meridione offre a turisti e cittadini in vena di svago le tormentate icone immortali di: tra le opere in mostra il celebre Martirio di Sant’Orsola, ultima attribuzione all’autore grazie al fiuto dell’insigne Anna Banti, moglie del più accreditato esperto d’arte italiano Filippo Longhi. Non distante il Museo Archeologico espone già da giorni il neoclassicismo di, scultore divino ed estenuato amante delle forme perfette. Mentre alla basilica di Pietrasanta a due passi dal cuore pulsante dei Tribunali è ancora in scena il più romantico maestro della sperimentazione pittorica del 900: il russo-francesecoi suoi lirici e colorati sogni d’amore. Tempo per una pausa caffè col miglior babà della città daai Decumani o per un pranzo frugale con la celebre pizza fritta dallain centro storico. Arrivando al teatro Bellini, si può vivere un’esperienza inusuale e affascinante con ladi Fertango: nel foyer e Sottopalco del teatro più tanguero di Napoli nuove storie intrecciate, giochi di luci e colori dalla città delicata e danzante.Ci s’immerge nella Metro dell’Arte e si giunge al salotto di Chiaia.A via Filangieri negli spazi eleganti del Blu di Prussia un’esposizione di scatti sul grandedi Patrizia Mannajuolo: il suo archivio di foto bianco nero e colore è come sfogliare un album di famiglia a distanza di tempo, mettendo a fuoco ricordi, personaggi e amici che restituiscono un periodo ricco di passioni e sogni, come in un nostalgico amarcord.A proposito di trend e forma psico-fisica, di lì a poco in via Cavallerizza la nuova frontiera del benessere: il. Per un’ora il corpo galleggia in una vasca ovale con acqua a 37° satura di sali di magnesio in uno stato di deprivazione sensoriale, che stimola sistema immunitario e meditazione, riduce il dolore fisico e aiuta il recupero muscolare: prima una musica lenta conduce in un viaggio a luci attenuate, poi man mano silenzio e buio ipnotici.Si prosegue in via Crispi, al Grenoble nella sala Noir&Blanc fino al ‪3 maggio si può visitare in appendice al Comicon appena terminato in Mostra d’Oltremare un’antologica su, maestro del fumetto francese: un omaggio alla sua lunga carriera e lo “stile atomico” influenzato dalla ligne claire e l'estetica modernista degli anni 50.Si procede verso via Schipa, dove als’ascolta nu-jazz e a tavola davanti a piatti della tradizione Benjo racconta la storia del clubbing partenopeo.Sul litorale al Palazzo dei Congressi della Federico II è esposta la mostra dicon l’interior nostrano e i costumi di My Fair Lady realizzati da Giusy Giustino: all’ora dell’aperitivo lo showcooking dei cuochi stellati all’ombra del Vesuvio.Valeria Cacciapuoti e Laura Capozzi sono, una giovane associazione di tour guidati ai luoghi storici col plus dell'aneddoto intrigante e il gossip ante litteram: come le parrucchiere d’un tempo che acconciando i capelli delle signore di casa in casa distribuivano pettegolezzi e dicerie, queste due guide qui spiegano le bellezze artistiche dei palazzi e qui ne raccontano gli inciuci di corte. Ma non solo: nella visita double-face includono interessanti appendici d'intrattenimento come cocktail e finger, fino alla posteggia napoletana tradizionale o sessioni di yoga e pilates.