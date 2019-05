«Incontri tra le note e le righe» a Palazzo Toledo con Perillo ed Erto

Sabato 11 Maggio 2019, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terranno giovedì 16 Maggio 2019 e venerdì 31 maggio alle ore 17:30, a Palazzo Toledo (Polo culturale della città di Pozzuoli), i primi due incontri della Rassegna Culturale “Incontri tra le note e le righe…”, presentazioni libri promossi dalle Associazioni Dialogos, Liberass, Lux In Fabula e New Media.Si comincia Giovedì 16 Maggio 2019, ore 17.30, con la presentazione del libro del giornalista e scrittore Marco Perillo “Storie segrete della storia di Napoli”, edito da Newton Compton Editori. Un viaggio tra i misteri e le vicende nei 2500 anni di storia della città di Napoli; un excursus tra le antiche credenze, vicende occulte della società partenopea in varie epoche narrate nel libro. Insieme all’Autore saranno presenti: Maria Teresa Moccia Di Fraia (Assessora alla Cultura del Comune di Pozzuoli), Maria Grazia Siciliano (Presidente Liberass), Rosario Mattera (Presidente Malazè), Ciro Biondi (Presidente Dialogs), Rosario Scavetta (New Media Ass. Editoriale), modera: Ilaria D’Alessandro.Venerdì 31 Maggio 2019 alle ore 17.30 la seconda presentazione del volume di Maurizio Erto “Pozzuoli 1860-1863 “ - Storie e controstorie del Risorgimento nei Campi Flegrei D’Amico Editore. Nel libro come si presentava nel 1860 la città di Pozzuoli, capoluogo di uno dei più importanti distretti della provincia di Napoli. Come reagirono i puteolani al crollo del Regno borbonico e quale fu il clima politico nei comuni flegrei durante l’invasione piemontese e nei primi anni dell’Unità. Interverranno con l’Autore, Maria Teresa Moccia Di Fraia (Assessora alla Cultura del Comune di Pozzuoli), Maria Grazia Siciliano (Presidente Liberass), Claudio Correale (Presidente Lux In Fabula), Ciro Biondi (Presidente Dialogs), Rosario Scavetta (New Media Ass. Editoriale), Vincenzo D’Amico (Editore), Modera Martina Bruna Chiaiese.Musiche a cura del M° Giovanni BorrelliLetture a cura di : Matteo Biccari - Maria Grazia Buono - Antonio Vella (Laboratorio teatrale i "10 Mondi")