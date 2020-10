Innobiliare Sud Ovest, all'Edenlandia un'operazione di marketing artistico e sociale

Apre a Edenlandia la prima agenzia che mette in vendita beni pubblici: nasce “Innobiliare Sud Ovest”, il nuovo progetto del fotografo napoletano Giovanni Scotti, declinato attraverso un’operazione di marketing artistico e sociale e volto alla sensibilizzazione sulla proprietà e sulla privazione degli spazi pubblici. Lo spazio sarà fruibile, nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19, da mercoledì 7 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 23:00; l'ingresso sarà limitato a due persone per volta. La performance si ripeterà con l’apertura dello spazio tutti i weekend fino all’8 novembre, il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 23.00, e il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00.



Un’azione “etica”, iniziata già prima del lockdown sui social e sul web e proseguita nei mesi, che ha visto la creazione di una vera e propria “agenzia immobiliare” con tanto di annunci, fondata da Scotti con il coinvolgimento della scrittrice Chiara Zocchi, dello storico dell’arte e docente all’università Ca’ Foscari di Venezia Diego Mantoan, e dell’editor Ernesto Tedeschi.



L’operazione artistica e sociale è supportata dalla galleria aA29 Project Room, e ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee di Napoli.



“Innobiliare Sud Ovest” (ISO) è parte del progetto “Cinnamon Heart: Classified”, che s'inserisce nella ricerca sullo spazio e sui confini che Giovanni Scotti conduce da diversi anni. L’agenzia, così come tutto l’immaginario che ruota attorno ad essa, diventa strumento per indagare la dimensione d’interdipendenza tra spazio e uomo, ed è strutturata rielaborando e riadattando i meccanismi del dispositivo utopico/distopico. La ex-Base Nato, come il Parco dello Sport o l’ex area Italsider a Bagnoli, diventano luoghi della transizione, dove l’essere non coincide più con l’abitare, e dove il paesaggio si trasforma in passaggio. L’azione dell’Innobiliare si pone su questa soglia, sul limite tra luogo abitato e in-abitato (lasciato a se stesso), per determinare il rovesciamento e la rivalutazione critica dei valori convenzionali. Da qui il concetto cardine su cui si basa l’intera agenzia: il Controspazio.



ISO è un’agenzia iNNobiliare, poiché dietro le sembianze di una vendita immobiliare tradizionale, si intra-leggono sin da subito le pratiche poco nobili di una vendita di immobili che sarebbero già nostri.



Ispirandosi a “Office of the Organization for Direct Democracy” (“Ufficio dell’organizzazione per la democrazia diretta”), realizzato da Joseph Beuys durante Documenta 5, l’Artista, o meglio l’AD (Artista Delegato), diventa catalizzatore di pensatori indipendenti, intermediario per conto dell’agenzia che propone affari da sogno a partire dagli spazi dell’ex-Base Nato di Bagnoli, un bene pubblico non ancora restituito ai cittadini. Darà, inoltre, la possibilità ai visitatori/clienti di sottoscrivere un contratto per l’acquisto, a corpo e non a misura, del diritto all’esercizio delle funzioni di cittadino attivo, cioè con potere decisionale sulla futura destinazione d’uso delle unità immobiliari facenti parte dello storico complesso Costanzo Ciano e del connesso parco. Il tutto avverrà nel contesto di Edenlandia, il più antico parco di divertimento d’Europa, per sottolineare la commistione fra realtà e finzione, intrattenimento e impegno, valorizzazione degli spazi e spaesamento.



Presentata in anteprima ad ArtVerona 2019, l’agenzia Innobiliare ha già in programma l’apertura di una succursale nel ferrarese, trasformandosi per l’occasione in “Innobiliare Nord Est” e ponendo sotto i riflettori l’area dell’ex sanatorio di Tresigallo.



