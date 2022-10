All'Institut Francais l'iniziativa che racconta eventi e personaggi dell'arte tra Francia e Napoli

«Eventi e personaggi dell'arte tra Francia e Napoli» è il tema di un ciclo di sette conferenze tenute da altrettanti docenti universitari fino a maggio 2023 che prenderà il via martedì, 18 ottobre 2022, alle 17.30, all'Institut Francais in via Crispi 86. L'evento, primo appuntamento esteso dopo la pandemia, è curato dall'Associazione Amici dei musei di Napoli e promosso in collaborazione con lo stesso Institut.

Si inizia martedì 18 ottobre, alle 17.30, con Leonardo Di Mauro che illustrerà «La spedizione dell'Abbé di Saint Non nel Regno di Napoli». Il «Voyage pittoresque» del Saint Non, pubblicato in 5 volumi tra il 1781 e il 1786, è un'opera tra le più importanti del Settecento europeo e costituisce un'imponente documentazione, anche iconografica, sui principali luoghi dei Regni di Napoli e Sicilia. Dopo la conferenza di martedì con Leonardo Di Mauro, si proseguirà il 15 novembre, sempre alle 17.30, su «Vedutisti francesi a Napoli e dintorni nell'età romantica» con Lucio Fino; il 13 dicembre su «Urbanistica a Napoli nell'età napoleonica» con Sergio Villari;

Il 17 gennaio 2023 su «Ascendenze francesi nel giardino napoletano» con Massimo Visone; il 14 febbraio 2023 su «Joseph Vernet, un pittore francese a Napoli nel XVIII secolo» con Emilie Beck Saiello; il 14 Marzo su «Artisti napoletani nel "milieu" di Parigi (1850-1890)» con Luisa Martorelli; il 18 Aprile su «Quatremére de Quincy in Campania» con Andrea Pane. Si chiude il 16 maggio 2023 su «Pittori francesi a Napoli durante il regno di Murat» con Ornella Scognamiglio.