IoVadoAlMuseo: domenica 12, 19 e 26 maggio ingresso gratuito al Mann

Martedì 7 Maggio 2019, 16:17

Domenica 12, 19 e 26 maggio sarà ingresso gratuito al MANN; possibile visitare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee in programma: innanzitutto, la mostra “Canova e l’antico”, ma anche “Corto Maltese. Un viaggio straordinario”, che nasce dalla sinergia con COMICON, e “Nel Vulcano. Cai Guo-Qiang e Pompei” (la personale dell’artista cinese sarà in calendario sino al 20 maggio).“Con grande entusiasmo abbiamo scelto di far coincidere tre domeniche gratuite, nell'ambito della campagna ministeriale #IoVadoAlMuseo, con ilMaggio dei Monumenti, quest'anno dedicato al tema -Il diritto alla felicità. Filangieri e il '700 dei Lumi-. La grande mostra -Canova e l'Antico- è legata fortemente a questo straordinario percorso di civiltà: solo uno tra i tanti rimandi è il modellino della statua di George Washington che ci ricorda ancora una volta l'influsso dei nostri pensatori, e della nostra cultura, sui padri fondatori americani. Saranno anche tre domeniche 'OpenMann Fest', con la possibilità di acquistare la card annuale del MANN al prezzo di lancio, e di ricevere altre sorprese. Vogliamo un museo più aperto che mai”,commenta il Direttore Paolo Giulierini.Soltanto presso le biglietterie del MANN (non attraverso i canali di vendita online) e nelle tre domeniche gratuite di maggio, l’abbonamento OpenMANN avrà il prezzo promozionale di 15 euro nell’opzione adulti, 30 euro nella versione Family (due adulti over 25 anni) e 10 euro nella tipologia prevista per pubblico young (giovani tra i 18 ed i 25 anni): la card permetterà, per 365 giorni dalla data di prima attivazione, accessi illimitati al Museo ed alle esposizioni temporanee in calendario.Sempre per l’OpenMANN Fest, durante le giornate gratuite di maggio, ogni mille visitatori sarà regalato un abbonamento annuale al Museo.Domenica prossima, in occasione della Festa della Mamma, saranno proposti, sui canali social del MANN, contest fotografici per raccontare momenti di allegria, trascorsi in famiglia ed all’insegna dell’arte.