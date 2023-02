«Charles Darwin. L’uomo, il suo grande viaggio e la teoria dell’evoluzione», la presentazione alla biblioteca Antoniana

Charles Darwin è l’uomo che ha cambiato il mondo. Ma come? C’è un libro, «Charles Darwin. L’uomo, il suo grande viaggio e la teoria dell’evoluzione», scritto da John van Wyhe ed edito da Valtrend, che lo racconta, in modo divulgativo, a chi voglia approfondire lo studio di uno dei più grandi uomini di scienza di tutti i tempi. Con la regia dell’area marina protetta Regno di Nettuno, sarà presentato venerdì 24 febbraio alle 17:30 alla biblioteca Antoniana di Ischia in un incontro moderato dal direttore Antonino Miccio e con un dialogo tra Giovanni Fulvio Russo, docente di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DiST) dell’Università degli Studi di Napoli «Parthenope», e Roberto Sandulli, che insegna zoologia nello stesso Ateneo e ha curato la traduzione italiana del volume.

«L’approfondimento di temi legati all’ecologia e all’evoluzione amplia il raggio d’azione della nostra area marina protetta – spiega il direttore Miccio – favorendo una maggiore consapevolezza sul ruolo della scienza, oggi più che mai alleata imprescindibile per garantire un futuro al nostro pianeta.»