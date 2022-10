Regno di Nettuno, ecco i vincitori del Campionato italiano di safari fotografico subacqueo

Cernie dorate e pesci pappagallo, castagnole rosse e variopinte donzelle pavonine, per un caleidoscopio di colori che racconta il mondo sommerso. Con più di novanta specie ittiche che convivono in poche miglia marine, immortalate dai 45 concorrenti dell’ultima tappa dell’edizione 2022 dei Campionati Italiani di Safari Fotografico Subacqueo Fipsas, svoltasi a Ischia dal 4 al 9 ottobre.

La biodiversità dell’area marina protetta Regno di Nettuno trova una straordinaria conferma dagli scatti di una manifestazione finalizzata, secondo un format consolidato, alla cattura fotografica dei pesci liberi nel loro ambiente, a impatto zero per l’ambiente marino, e utile per realizzare un vero e proprio monitoraggio delle condizioni ambientali ed ecologiche dell’area di mare teatro delle immersioni. «Un dato importante, che ci spinge a proseguire la nostra opera di tutela e divulgazione del patrimonio sommerso che circonda le isole di Ischia e Procida», sottolinea Antonino Miccio, direttore del Regno di Nettuno. «Ischia rappresenta un sito di grande interesse per quanto riguarda le comunità ittiche costiere, con una biodiversità certamente meritevole di ulteriori studi e approfondimenti», conferma Francesco Tiralongo, ittiologo dell’Università di Catania, che con Antonio Terlizzi, direttore del Dipartimento di Ecologia Marina Integrata della Stazione Anton Dohrn, e Luca Pagano, dottorando dell’Anton Dohrn, hanno formato il gruppo di convalida scientifico per la valutazione degli scatti. Inoltre Tiralongo e Terlizzi analizzeranno in maniera accurata la diversità ittica della zona sulla base dei risultati ottenuti dagli atleti.

«I Campionati Italiani di Safari Fotografico Subacqueo continuano a rivelarsi una opportunità importante per il censimento delle specie ittiche nelle aree marine protette - sottolinea Filippo Massari, responsabile nazionale del Safari Fotosub Fipsas - complice la potenza di fuoco di tanti concorrenti esperti, impegnati in contemporanea in un’area circoscritta e in grado di rilevare anche specie criptiche. Tra Fipsas e aree marine è allo studio un progetto di collaborazione che potrà aiutare a valutare anche in chiave statistica le specie presenti». La sessione dei Campionati Italiani di Safari Fotografico Subacqueo Fipsas ha assegnato una serie di titoli: quello italiano a squadre è andato alla Lega Navale Italiana di Pozzuoli con gli atleti Francesco Chiaromonte e V. Guzzetta.

I vincitori di categoria: Giancarlo Torre del Milazzo Diving Center (Apnea Compatte); Giuseppe Pagliuso del Club Sub Sestri Levante (Apnea Master); Vito Guzzetta della Lni Pozzuoli (Ara Compatte); Francesco Chiaromonte della Lni Pozzuoli (Ara master), primo anche in classifica generale. «Favoriti dalle condizioni meteorologiche, i concorrenti sono riusciti a realizzare scatti di ottima qualità – spiega Francesco Chiaromonte (Lni Pozzuoli) – e una partecipazione così massiccia conferma la crescita del safari fotosub, disciplina in grado di associare tecniche di pesca e fotografia, nel pieno rispetto dell’ambiente».