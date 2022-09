Ischia, dopo 10 anni torna al Castello Aragonese il «Pinocchio» del Teatro d’Aosta

Il Castello Aragonese di Ischia è una location multiforme e affascinante, e non smette di stupire: si appresta a diventare palcoscenico per tre giorni, ospitando una pièce evocativa, tra favola e sperimentazione, aperta a un pubblico di giovanissimi e adulti. È infatti in programma da venerdì a domenica – con inizio sempre alle ore 18.30 – il «Pinocchio al Castello Aragonese», con le parole di Gianni Rodari e Umberto Eco, lo spettacolo di Livio Viano realizzato con il Teatro d’Aosta e organizzato con l’associazione «Amici di Gabriele Mattera» per consolidare un’amicizia tra le isole di montagna e le isole di mare nel segno della reciprocità culturale e simbolica. Il «Pinocchio» ha per protagonisti Roberto Anglisani e Amandine Delclos, ed è in pratica la riformulazione di un progetto nato dieci anni fa proprio nell’isolotto fortezza.

«Le avventure di Pinocchio tratte dalla filastrocca di Gianni Rodari è uno spettacolo che ha attraversato l’intera Italia, passando anche – spiega Livio Viano, fondatore del Teatro d’Aosta - più volte da Parigi e l’America del Sud, incantando il pubblico per circa 700 repliche. In scena c’è Amandine Delclos, terza interprete dopo Francesca Brizzolara e Stefania Ventura. Lo spettacolo che ha debuttato al Castello Aragonese nel settembre 2012 è pronto per ripartire dopo 10 anni sempre da questa magica cornice del Castello, la favola non aspetta altro che di essere nuovamente raccontata. La serata si concluderà con un intervento teatrale di Roberto Anglisani, straordinario interprete di tutti gli ultimi spettacoli al Castello, che reciterà il Pinocchio narrato da Umberto Eco dal titolo “Povero Pinocchio”, scritto con solo parole che iniziano con la P».

Info: tel. 3515468589.