Ad Ischia l’isola verde non poteva mancare una fiera delle piante comuni e rare

L’evento iniziato ieri proseguirà fino al 28 maggio presso il Parco Idrotermale del Negombo a Lacco Ameno nella splendida cornice della baia di San Montano.

In esposizione tante varietà di piante non solo comuni, ma anche rare o inconsuete, non solo decorative ma anche con particolari proprietà purificanti o antiossidanti. Ci saranno inoltre eventi, ed happening. Molti gli appassionati del settore, o semplici amanti della natura che ogni anno visitano la mostra che per tale motivo si è arricchita di una serie di eventi collaterali come degustazioni gourmet. Cinque maestri del gusto tra i quali gli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro cercheranno l’ingrediente giusto tra fiori e spezie per deliziare i visitatori con le loro creazioni culinarie.

Inoltre ci saranno stand di ceramica, occhiali vintage e abbigliamento.

Ed ancora saranno presenti gli ‘Urban sketchers’ due illustratori, Simo Capecchi e Claudio Patanè che eseguiranno un reportage grafico ‘dal vivo’ della mostra. Descriveranno le piante più curiose, disegnando davanti al pubblico per i tre giorni della manifestazione.

E quindi, documenteranno la mostra con penne, matite e taccuini.

I disegni saranno esposte in tempo reale ed entreranno a far parte di una collezione di disegni dedicati al Negombo.