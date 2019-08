Ischia, i mille colori «Pop» del Castello Aragonese

Martedì 6 Agosto 2019, 17:24

Sarà aperta al pubblico fino a Ferragosto all'interno dell’antico Carcere borbonico del Castello Aragonese a Ischia, la mostra «I mille colori di un Castello» del fotografo Francesco Di Meglio: è caratterizzata da immagini in grande formato, elaborate con speciali applicazioni al computer che producono una narrazione progressiva e originale. L’esposizione, organizzata sotto l’egida delle «Manifestazioni artistiche e culturali del Castello Aragonese», evoca l’icona di bellezza più potente dell’isola d’Ischia in una chiave di lettura Pop e ammiccante, giocando anche con le prospettive inconsuete e gli scenari urbani e marini del contesto. «Il Castello è il mio soggetto preferito, il luogo dell'anima – spiega Francesco Di Meglio - forse perché per noi ischitani rappresenta l’identità di una terra che è anche il luogo del cuore». Semplice e forte, contemporaneamente. «La passione per la fotografia è nata dall'età dei 18 anni – aggiunge Di Meglio - e la modifica delle foto con colori così vivi è frutto di un lavoro al computer che ha trovato il suo culmine nel 2015. Poi si è perfezionato sui materiali e sulle varietà di tono. È chiaro, però, che alla base di ogni lavoro c'è una immagine che soddisfa una serie di requisiti, partendo da colori che siano già variegati e particolari, per non snaturare lo scatto al termine dell’elaborazione digitale».